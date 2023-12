Sanremo: presentato il Progetto eTwinning 'Very young architects for a Very smart city' (foto)

Si è svolta ieri mattina nell’Auditorium I.C. Sanremo Centro Levante e in collegamento audio-video con l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Genova la presentazione del Progetto eTwinning “Very young architects for a Very smart city”.

“Very young architects for a Very smart city” è parte delle iniziative indirizzate ad educare e sensibilizzare i giovani sull’obiettivo 11 la città e la comunità ecosostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Fortemente sostenuto da Genova Smart City si inserisce nell’ambito dei progetti eTwinning sviluppati a Genova dall’Istituto Comprensivo di Staglieno, a Sanremo dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante e in Croazia dalla scuola Pecine di Fiume. Vi collaborano l’Ordine degli Architetti di Genova ed Imperia e la Fondazione Renzo Piano, l’USR Liguria, con il Patrocinio del Comune di Genova e Sanremo.

Si è aperto l’evento con i saluti di benvenuto da parte dell arch. Riccardo Miselli, Presidente Ordine Architetti della Provincia di Genova, dott. Matteo Campora, Assessore della Transizione Ecologica, Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia, Smart City - Comune di Genova, prof. Marco Casubolo, Dirigente I.C. Staglieno Genova, prof.ssa Amalia Catena Fresta Dirigente I.C. Sanremo Centro Levante, arch. Raffaella Panizzi, Consigliere delegato dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia, l'Amministrazione Comunale di Sanremo, l'Ufficio Regionale Scolastico Liguria.

«L’Associazione Genova Smart City - come chiarisce il dott. Giampiero Biamino Dirigente Associazione Genova Smart City che la presiede insieme alla dott.ssa Daniela Ameri, Presidente Associazione Genova Smart City - è l’unico esempio in Italia di collaborazione tra pubblico e privato: raggruppa le Istituzioni, gli Enti di ricerca, l’Università, le Associazioni di categoria, le piccole, medie e grandi Imprese e le Start-up. L’Associazione sostiene lo sviluppo della città di Genova come Smart City, attraverso un unico tavolo di confronto e progettazione. Genova è una città che mette a punto progetti sempre più innovativi per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e promuove comportamenti indirizzati a rendere la società sempre più resiliente e sostenibile in termini di sviluppo economico, tutela dell’ambiente, salute, inclusione e sicurezza. Per questo motivo, l’Associazione Genova Smart City sostiene fortemente il progetto “Agenda 2030: obiettivo 11 la città e la comunità ecosostenibile” e promuove ogni iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado volta a educare e sensibilizzare i giovani su queste importanti tematiche».

Interviene la prof.ssa. Armanda Magioncalda, Ambasciatrice eTwinning ed Erasmus per la regione Liguria illustrando la natura e gli obiettivi della comunità eTwinning.

«La comunità eTwinning è composta da migliaia di insegnanti ed educatori che condividono la visione di una scuola inclusiva ed europea, che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo significativo e sfrutta al massimo le competenze del XXI secolo. Gli eTwinner si incontrano e creano legami online, a scuola, durante gli eventi e le conferenze eTwinning e ovunque essi possano ispirare altri insegnanti a fornire una migliore istruzione ai propri studenti. All’interno di European School Education Platform la sezione eTwinning offre kit di progetto, esempi di pratiche, testimonianze e un ambiente online in cui gli eTwinner possono comunicare, creare progetti, condividere e imparare insieme seguendo i propri ritmi e i propri interessi. I progetti Etwinning vengono inseriti in progetti più ampi che si sviluppano coinvolgendo tutti gli ordini e gli esperti sul territorio. L’Istituto Comprensivo di Staglieno sviluppa da anni un progetto cornice dal titolo La Scuola incontra l’Europa. Gli argomenti che vengono trattati riguardano l’Agenda 2030: quest’anno il tema sarà la città e le comunità eco sostenibili. Tra gli esperti che ci supporteranno in questo interessante percorso non solo l’ordine degli architetti ma l’associazione Smart City del comune di Genova e la Fondazione Renzo Piano».

L’arch. Caterina Tamagno e l’arch. Giulia Giglio porgono i saluti del gruppo di Architetti che nei prossimi mesi si occuperanno di questo progetto con le classi degli istituti di Sanremo e Genova coinvolti nel progetto. «Ci ha fatto molto piacere essere coinvolte in questa attività dalle colleghe di Sanremo in quanto riteniamo fondamentale il coinvolgimento dei più giovani nella progettazione delle città del futuro. Con i bambini e i ragazzi approfondiremo i temi legati alle Smart Cities attraverso giochi e attività studiate ad hoc per avvicinarli alle tematiche dell’analisi, della pianificazione e della progettazione.

I laboratori sono stati ideati in collaborazione tra Genova e Sanremo e tarati a seconda dell’età delle studentesse e degli studenti.

Ma non voglio anticiparvi troppo. Saranno i lavori delle ragazze e dei ragazzi che verranno condivisi in primavera alla fine del percorso a raccontare al meglio l’esperienza che ci apprestiamo ad iniziare. Vi invitiamo a venire alla presentazione di primavera».

Interviene la prof.ssa. Vanessa Anfossi docente eTwinner e architetto presentando gli sviluppi del progetto «Il tema della smart city ci ha suggerito di coinvolgere come esperti esterni gli architetti ed è nata così la collaborazione con gli Ordini di Genova e Imperia che hanno accolto positivamente la nostra richiesta. Il progetto abbraccia per tutti gli Istituti coinvolti i tre Ordini di Scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1° coinvolgendo molti insegnanti e studenti. Le fasi del progetto si sviluppano durante l’anno scolastico in corso 2023-2024 e così strutturate:

○ ottobre-novembre-dicembre: attività di preparazione per avvicinare i bambini e i ragazzi ai temi della sostenibilità, della bellezza e della funzionalità degli edifici, della tecnologia.

○ dicembre videochiamata di saluto tra le classi

○ dicembre scelta del logo del progetto

○ da gennaio a marzo/aprile: laboratori creativi organizzati dagli architetti per la realizzazione di una smart city ideale e suddivisi per ordine di scuola.

○ maggio e giugno chiusura del progetto con il coinvolgimento delle

famiglie e della comunità.

Le attività si svolgeranno per classi parallele appartenenti alle 3 scuole con l’ausilio della tecnologia: videochiamate, drive condivisi e software on line per lavorare insieme permettendo così di creare delle classi uniche virtuali per abbattere le distanze (principale obiettivo di eTwinning)».

Al termine della mattinata gli architetti hanno premiato la classe 3^A della Scuola Primaria A. Volta, IC San Remo Centro Levante quale vincitrice del contest logo del progetto “Very young architects for a Very smart city”. Menzione speciale per il logo presentato dalla Scuola dell’Infanzia San Pietro, IC San Remo Centro Levante, dalla Classe II C, Scuola Secondaria di primo grado I.C. Staglieno (GE) e dalla Classe III A - Scuola Secondaria di primo grado , Scuola “Pecine” Rijeka- Croazia.