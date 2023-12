Sanremo: grande partecipazione all'incontro Unesco in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani

Grande partecipazione ed interesse hanno caratterizzato l'incontro per gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo organizzato dal Club per l'UNESCO di Sanremo ODV e Amnesty International che si è svolto presso la Villa Ormond il 19 dicembre in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

"La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un documento sui Diritti delle persone adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A.

La Dichiarazione, composta da un preambolo e da 30 articoli, è un documento che riveste un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza delle volontà delle comunità internazionali di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascuno degli esseri umani ( diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona, diritto alla parità di genere, di cercare di godere in altri paesi asilo alle persecuzioni, diritto di cittadinanza, di pensiero, di coscienza e religione...).

L'incontro è stato condotto dall'Avv. Ersilia Ferrante, membro del Direttivo del Club per l'UNESCO di Sanremo ODV e l'Avv. Francesca Bisiani, Responsabile di Amnesty International Liguria".