Sanremo: “Artifex” al Ruffini-Aicardi: una proiezione speciale ed un incontro con gli autori

Nell’ottica delle iniziative culturali organizzate per gli studenti dell’I.I.S. Ruffini-Aicardi, plesso Valle Armea, nel corso dell’intera mattinata di venerdì prossimo si svolgerà la proiezione speciale del film “Artifex" per gli studenti del triennio Socio sanitario e Tecnico Turistico.

Organizzato dal Prof. Umberto Sisia, l’evento permetterà agli allievi di visionare un interessante progetto narrativo cinematografico di genere fantasy ambientato interamente nella Valle Argentina. Partendo da un mondo post apocalittico ove la razza umana si è quasi estinta, la narrazione seguirà le avventure di un mistico Artefice intento a ristabilire l’equilibrio nelle forze della Natura e a portare la giustizia in giro per la Valle stessa.

“Al di là degli indubbi pregi della pellicola” afferma il Professor Sisia “va da sé che un particolare livello di interesse per i nostri studenti, sia del Socio Sanitario ma soprattutto del Tecnico Turistico, è costituito dalla valenza che la narrazione possiede circa la promozione del bellissimo entroterra e delle ricchezze del territorio. Emerge infatti con vividezza una rappresentazione che valorizza potentemente la Natura: dai boschi, ai fiumi, alle montagne, ma che propone scorci particolari anche dei nostri centri storici e di edifici della Valle Argentina particolarmente rilevanti. Tutte queste location vengono abilmente fotografate e piegate alle esigenze della narrazione anche mediante l’utilizzo di mezzi tecnologici ricchi di potenzialità quali i droni per le inquadrature dall’alto. Uno dei sensi profondi dell’operazione è secondo me che non occorre talora andare lontano per trovare località “cinematografiche” o ambientazioni da sogno che possano fare pensare ad altri mondi ma che spesso le abbiamo direttamente dietro l’angolo”.

La proiezione sarà seguita da un incontro con gli autori, Davide Avena e Simone Caridi, noti anche per i loro documentari di promozione dell’Alta valle Argentina, che racconteranno aneddoti sul backstage e spiegheranno le modalità attraverso le quali il cortometraggio è stato realizzato, allo scopo di soddisfare le curiosità tecniche e non solo circa le realizzazione dell’opera.

“Abbiamo volentieri accolto l’invito della Scuola per la proiezione del nostro cortometraggio” replica Davide Avena “in quanto si tratta di un’interessante occasione per portarlo alla fruizione di tanti ragazzi i quali spesso non necessariamente sono a conoscenza dell’esistenza di realtà estremamente interessanti a pochissima distanza di automobile dal luogo ove essi vivono. La potenzialità del racconto cinematografico fantasy sono ricche di suggestioni, tuttavia non soltanto per merito nostro non è stato necessario andare fino in Nuova Zelanda come ne “Il Signore degli anelli” per trovare montagne innevate maestose, minacciose foreste, roccaforti misteriose e quant’altro. Era ed è tutto qui. Ed è a questa grande forza del nostro territorio che ci siamo affidati per utilizzarla nel mettere in scena la nostra storia.”.

L’incontro sarà sicuramente tutto questo, ma anche molto di più: infatti i ragazzi avranno anche modo di ripensare attraverso la visione del film alla realtà che li circonda anche in un’ottica professionale, di meditare su come la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e artistiche passa anche attraverso il modo in cui tale territorio si racconta, sia con un racconto realistico e documentaristico, ma anche con una storia più avventurosa e fantastica come quella che avremo modo di conoscere attraverso “Artifex”. Nella speranza che questa sia solo la prima di tante iniziative analoghe che possano verificarsi negli anni a venire.