Nove ragazzi dell'istituto comprensivo di Bordighera al torneo semilampo di scacchi a Sanremo (Foto)

Ottimi punteggi per i nove ragazzi dell'istituto comprensivo di Bordighera che hanno partecipato al torneo semilampo andato in scena sabato scorso presso la chiesa sconsacrata di santa Brigida a Sanremo.

Si sono distinti per impegno e motivazione, in particolare, Gregory Karpov, che si è classificato al primo posto nella categoria under 12. Ottimi punteggi anche per Clara Giretto e Giorgia Griza, nonostante si siano dovute confrontare anche con giocatori adulti molto più esperti di loro.

L’istruttore Giancarlo Munaro si dichiara molto soddisfatto da questo inizio di stagione sportiva: "Gli iscritti al corso avanzato organizzato dalla scuola stanno progressivamente aumentando. Si stanno formando e preparando le squadre che parteciperanno ai campionati sportivi studenteschi".