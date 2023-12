Aria di festa all'Impekabile

L'Impekabile Bar-Risto-Grill di Bussana è un locale che si distingue per la sua cucina ricercata e la sua panoramica posizione sulla pista ciclabile del Parco costiero e della Riviera dei Fiori. Per le vacanze natalizie, il locale propone una serie di appuntamenti imperdibili per trascorrere momenti di festa e divertimento in compagnia di buona musica e cibo.

Sabato 23 dicembre, alle 18 si parte con un binomio di successo: la musica latina dei Siempre Club e i suoni italiani del Charlotrio con il maestro Gullone.

Il giorno di Natale, dopo l'abbuffata a tavola, ci si può rilassare a partire dalle 18 con un lungo aperitivo a base di "zum zum zum" accompagnato dalla musica del Dj Sea.

Il primo gennaio, la festa continua con un altro aperitivo, sempre dalle 18 in poi e la musica di Dj Sea e Dj Electroposh.

Mercoledì 3 gennaio, si prosegue alle 19 con un live musicale con la MH band, trio di musica pop.

Venerdì 5 gennaio, sul palco saliranno i The Jokers Blues Band sempre a partire dalle 19.

Per concludere, sabato 6 gennaio, Dj Sea e Dj Electroposh saranno protagonisti di un'ultima serata di musica. La serata inizierà alle 20 con un'atmosfera rilassata, in cui i presenti potranno cantare e divertirsi. In seguito, la musica si farà più coinvolgente, invitando tutti a ballare.

Un'occasione imperdibile per festeggiare il Natale e l'inizio del nuovo anno in un'atmosfera rilassata e conviviale.

Per maggiori informazioni e per prenotare, visitate la pagina Facebook o contattate il locale al 348 876 2060.