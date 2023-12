Migranti a Ventimiglia, Di Muro: "Firmata ordinanza per chiusura e sgombero del rudere alle Gianchette" (Foto)

"Ho firmato un'ordinanza che riguarda la chiusura e lo sgombero del rudere che si trova alle Gianchette, già oggetto di bivacco". Lo ha annunciato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in occasione della visita del prefetto della provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo alla sede della Spes per il tradizionale scambio di auguri con le autorità civili e militari.

"Conosciamo tutti le problematiche di Ventimiglia che riguardano l'ordine pubblico, la sicurezza e l'immigrazione" - commenta il sindaco Di Muro che ha firmato ieri l'ordinanza - "E' necessaria una collaborazione con gli enti sovracomunali per poter incidere in queste grandi e gravi problematiche che da tempo Ventimiglia riscontra".

"Da quando mi sono insediato come sindaco, grazie anche alla continua collaborazione con il prefetto di Imperia, è aumentato il numero delle forze dell'ordine e degli interventi" - sottolinea il primo cittadino - "Alcune realtà, come quella dei giardini pubblici, dove quando mi sono insediato non ci si poteva entrare a causa del numero elevato di bivacchi e accampamenti, o davanti al teatro comunale, dove i migranti erano seduti sui gradini a bivaccare, sono migliorate. Abbiamo fatto ordinanze e messo in atto nuove misure che stanno dando i loro frutti".