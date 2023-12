Scambio di auguri con le autorità alla Spes, il prefetto di Imperia a Ventimiglia: "A gennaio la consegna dei beni confiscati ai Pellegrino" (Foto e video)

Visita del prefetto della provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo, questo pomeriggio, alla sede della Spes a Ventimiglia per il tradizionale scambio di auguri con le autorità civili e militari.

Quest'anno, infatti, il prefetto Romeo ha deciso di festeggiare questa ricorrenza nella sede dell'associazione ventimigliese invece che in Prefettura a Imperia. "Quest'anno abbiamo pensato di farlo insieme alla Spes. L'ente è, infatti, impegnato nell'attività di integrazione sociale di persone diversamente abili e, insieme ad una rete di associazioni di volontariato, ha proficuamente collaborato con le istituzioni nella destinazione a finalità sociali dei beni confiscati alla criminalità" - fa sapere il prefetto Valerio Massimo Romeo - "Un'occasione per condividere, insieme ai rappresentanti istituzionali e alle migliori espressioni della società civile, la realizzazione degli obiettivi conseguiti nel corso dell'anno volti a favorire la cultura della legalità e a rinsaldare i legami con il territorio. I terreni e le proprietà confiscate alla mafia a Bordighera e Vallecrosia andranno per finalità sociali alla Spes, ad altre associazioni di volontariato e per le attività che svolge il Don Bosco a Vallecrosia per i ragazzi disagiati. Il 31 gennaio faremo una cerimonia con il Ministro dell'Interno per la consegna dei beni confiscati ai Pellegrino alla Spes. Sono iniziative per sensibilizzare le coscienze sulla legalità. Le istituzioni sono presenti sul territorio, sono con la gente e la legge la applichiamo. Ci siamo impegnati anche nell'accoglienza a Ventimiglia con il sindaco Di Muro. Ringrazio la Regione Liguria che dà molti fondi per attività connesse poi alla ristrutturazione di beni che vengono confiscati alla criminalità organizzata. Porto, infine, il saluto del questore Giuseppe Peritore con il quale sto collaborando benissimo in provincia di Imperia".

Per l'occasione, oltre al prefetto Romeo, erano presenti anche il presidente della Spes Matteo Lupi, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, il procuratore Alberto Lari, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, il consigliere comunale Enrico Amalberti, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri, il parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia don Karim, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e rappresentanti di diverse associazioni del territorio. "Siamo fieri di ospitare quest'occasione per dimostrare quello che si è costruito tra il mondo delle organizzazioni sociali, delle imprese sociali del terzo settore e le istituzioni" - commenta Matteo Lupi, presidente della Spes - "Ho notato in questi giorni una grande empatia con il territorio e con le persone disabili che la Spes segue e che sono le protagoniste di questa giornata visto che hanno realizzato un rinfresco. E' una vittoria delle autonomie, della capacità di persone fragili, di trovare una strada e di affermarsi con le proprie capacità e i propri limiti nel mondo del lavoro".

"Mi emoziona vedere le autorità presenti" - dichiara il procuratore Alberto Lari - "Ho frequentato la Spes in diverse occasioni soprattutto quando si è parlato di mafia e oggi sono qui perché con la riassegnazione dei beni alla Spes si chiude un cerchio iniziato nel 2010 con la partenza delle indagini. E' stato un percorso lunghissimo ma, finalmente, siamo arrivati a un risultato importante".