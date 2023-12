Ventimiglia, furto con scasso in un negozio di via Cavour: riconosciuto colpevole (Foto)

Furto con scasso in un negozio di via Cavour a Ventimiglia. Due stranieri, probabilmente migranti, hanno commesso il reato nel negozio Mary Label durante la notte.

I colpevoli prima hanno scassinato l'attività per commettere il furto, poi hanno bisticciato tra loro e, infine, sono scappati. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera che ha immortalato i volti degli autori del reato. Grazie a queste immagini uno dei due uomini è stato riconosciuto, questa mattina, dal titolare del negozio, Igor Cassini, mentre era in servizio a Roverino con Ambulanze Veterinarie Odv, che ha così allertato immediatamente i carabinieri di Ventimiglia.

Non è la prima volta che tentano di scassinare il distributore automatico lungo via Cavour. Questa volta, però, uno dei possibili colpevoli è stato fermato dai carabinieri per accertamenti.