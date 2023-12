Imperia, consegnate le borse di studio Ughes Regolo a 23 studenti meritevoli

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione Ughes Regolo presso la sala consiliare di Palazzo Civico a Imperia.

L'evento, che ha visto la premiazione di 23 studenti meritevoli, si è svolto alla presenza dell'assessore imperiese Laura Gandolfo, come delegata del sindaco Claudio Scajola, del Presidente della Fondazione culturale Ughes Regolo, Dionisio Siccardi, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Imperia Maria Anna Burgnich, di Marco Benedetti in rappresentanza della Camera di Commercio, della professoressa Gloria Viarengo come delegata del Rettore dell’Università degli studi di Genova.

“Questi ragazzi - commenta l'assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo - meritano la nostra ammirazione ed il nostro sostegno per il grande impegno, sacrificio e costanza. Gli auguriamo di non perdere mai la curiosità e dedizione allo studio e di continuare a coltivare i loro sogni e progetti futuri. La nostra amministrazione, a partire dal sindaco, ha come priorità la formazione dei nostri giovani come dimostrano i grandi investimenti in corso sulle strutture scolastiche cittadine”.

Di seguito i nomi dei ragazzi premiati: Gabriele Abbo, Gabriele Alessandria, Irene Bertino, Martina Camurati, Matilde Casalino, Isotta Chiodi, Giulia De Flavis, Carlotta Di Rosa, Filippo Giordano, Nicole Grande, Lorenzo Grossi, Hoda El Assil I, Anas Ichahrar, Laura Lastrico, Marta Lombardi, Chiara Muscatiello, Martina Olivari, Eric Pastorelli, Sara Portesan, Aurora Sarli, Camilla Scisco, Giulia Siclari, Angela Zhao.