Dopo il passaggio da radio a tv, da bianco e nero a colori e all'Hd quest'anno il Festival andrà in 4K

Chi ha vissuto gli anni del Festival alla radio prima e in bianco e nero poi, era già appagato quando nel 1977 c’è stata la prima ripresa a colori della kermesse canora sanremese. La trasmissione a colori era per pochi in quel momento, visto che le nuove tv ebbero una diffusione discreta a partire dai mondiali del 1978.

Poi il colore divenne la normalità e il Festival di Sanremo ha proseguito la sua trasmissione dall’Ariston fino all’avvento della stereofonia, dell’alta definizione (prima solo sul satellite e poi con il digitale terrestre). Ora c’è quello che al momento è l’ultimo passo possibile, prima di altre innovazioni tecnologiche.

Stiamo parlando del 4k che, al momento la Rai trasmette solo via satellite sull’omonimo canale o via web se si dispone di un televisore adatto, anche se la qualità non è eccelsa. Il Festival di Sanremo 2024, quindi, sarà ripreso internamente in 4K nativo e verrà diffuso con la stessa qualità del ‘Don Carlo’, il 7 dicembre dalla Scala di Milano.

L’Ariston e le sue serate, dal 6 al 10 febbraio, saranno quindi visibili in Ultra Hd sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat. Per vederlo, oltre ad un televisore in 4K, bisognerà avere un decoder apposito e la ricezione satellitare, per seguire la kermesse con una risoluzione pari a 3840 x 2160 e con l’audio Dolby Digital 5.1.

Oppure sul canale 101 del digitale terrestre riproponendo la soluzione ibrida dove, grazie all’HbbTV, i televisori predisposti e connessi ad internet automaticamente richiameranno il flusso 4K mostrandolo, via internet, su un canale che solitamente sarebbe destinato alla ricezione di flussi DVB-T.