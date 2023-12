Amadeus arriva a Sanremo ed è subito 'Festival': sopralluogo al Teatro Ariston prima dei 'giovani'

C’è aria di Festival e con ‘Sanremo Giovani’ ecco che arrivano in città i protagonisti. Prima di andare al Teatro del Casinò per le prime prove della serata di domani, Amadeus ha fatto un salto al ‘suo’ teatro Ariston, per vedere da vicino come procede l’allestimento della scenografia, iniziato una settimana fa.

Insieme alle forze dell’ordine, a Walter Vacchino e ai molti tecnici, ha girato per il teatro in attesa della prossima kermesse canora di febbraio che, secondo il contratto che ha con la Rai, sarà l’ultima (momentaneamente) per lui. E siamo certi che vorrà una edizione scintillante, capace di superare quella già scoppiettante dell’anno che sta per terminare.

Intanto per Amadeus la concentrazione è sulla trasmissione di domani anche se, confermando la sua disponibilità con il pubblico, non ha mancato di concedersi ai fan per qualche selfie, di fronte all’iconico teatro dove in molti si sono accalcati.

(Foto di Erika Bonazinga)