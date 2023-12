Imperia: anche quest’anno i carabinieri ed i supereroi regalano un sorriso ai bambini in corsia

In occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, i Carabinieri di Imperia ed i ‘Supereroi in corsia’ hanno anche quest’anno regalato una sorpresa natalizia ai piccoli degenti, alle loro famiglie ed al personale della Pediatria di Imperia.

Quest’oggi, infatti, i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia hanno fatto visita ai bambini ricoverati al reparto di Pediatria di Imperia, portando doni, sorrisi e divertimento. Erano infatti accompagnati nientemeno che da Superman, Batman, Deadpool, Flash e Black Panther e Daredevil ed insieme hanno intrattenuto i bambini con giochi, momenti di svago e donando loro qualche piccolo gadget. Dopo ‘l’incursione’ in corsia, i Carabinieri ed i Supereroi sono partiti per una nuova ‘missione’ al parco urbano, dove ad attenderli sotto un sole quasi primaverile c’erano tanti bimbi ed un intero schieramento di Babbi Natale, per un altro momento di serenità ed una foto ricordo.

L'iniziativa si inserisce nello spirito che contraddistingue l'Arma dei Carabinieri attraverso la vicinanza al territorio e alla cittadinanza, quest’oggi coadiuvati da un gruppo di giovani che dedicano il loro tempo libero a far sorridere i piccoli pazienti, dimostrando grande impegno e senso civico, ma soprattutto di essere anche loro, in un modo del tutto originale, dei veri ‘Supereroi’.