Speciale weekend: la magia del Natale nei nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare nella nostra provincia

È iniziato il countdown per la notte più magica dell’anno: mancano infatti nove giorni a Natale e ci aspettano ancora giorni frenetici dedicati perlopiù alla rincorsa dei regali e alla preparazione del pranzo di Natale. Certo, sono giornate convulse per i più grandi ma divertenti per i più piccoli perché è a loro che sono rivolti i numerosi appuntamenti con Babbo Natale che per l’occasione dispenserà regali e dolcetti. Sono davvero tanti e per sapere nel dettaglio dove potete trovarli vi rimandiamo all’Agenda Manifestazionii. Ma è anche tempo di Presepi e anche per questi (innumerevoli) consigliamo di leggere la stessa rubrica. Per chi invece vuole immergersi per un’intera giornata nel clima di festa allora può raggiungere Arma di Taggia dove oggi, dalle 10 alle 19, il giardino di Villa Boselli diventerà un mercatino di Natale e le vie circostanti si trasformeranno in un vero e proprio parco divertimenti a portata di bimbo. Tutto completamente gratuito: spettacoli di magia, bolle di sapone, gonfiabili, mini kart a pedali, palloncini, trucca bimbi, laboratori, spettacoli itineranti, pompieropoli, cioccolata calda, zucchero filato, caldarroste, patatine, ed il ritorno del trenino itinerante per le vie del centro di Arma di Taggia.

Momento clou della giornata sarà l’ingresso nel villaggio di Babbo Natale (h 14.45), che, a bordo di una specialissima slitta, saluterà tutti i bambini e si intratterrà con loro per la tradizionale foto ricordo, accompagnato dalle melodie di un coro gospel.

A Bordighera, nell'ambito de ‘Il Natale dei bambini’ verranno proposti laboratori creativi, spettacoli e baby dance e alle 16 di oggi vi sarà la parata di Natale che dal centro storico andrà fino alla Scibretta dove vi è l'albero parlante. Inoltre, nel villaggio di Natale si troverà l'ufficio di Babbo Natale e i suoi aiutanti con i quali i bimbi potranno scrivere la letterina che sarà poi spedire al Polo Nord nella magica cassetta delle letterine.

Mentre domani in frazione Borghetto San Nicolò prenderà il via alle 15 la sesta edizione di Presepi int’i Carugi con ‘Un Natale…da Favola’, un emozionante percorso di letture teatralizzate e musica per bambini e adulti, ad ingresso libero, che terminerà con una merenda musicale, una castagnata in compagnia intorno al fuoco..

Sempre domani andrà in scena la 1ª edizione di ‘Passeggiando tra i Presepi’, una suggestiva passeggiata aperta a tutti alla scoperta dei presepi che si possono trovare sul territorio, nella chiese, negli oratori e negli spazi pubblici, che partirà alle 10 da Bordighera Alta, raduno in piazza del Popolo alle 9, per terminare a Borghetto San Nicolò con un piatto caldo a cura della Pro loco ‘Rinascita Borghettina’.

Anche all'Oratorio Don Bosco Vallecrosia si festeggia dalle 15 di oggi pomeriggio il Natale con i gonfiabili di Kenzo Clown, il Grinch ed altri personaggi che terranno compagnia a tutti i bambini. Sempre presenti i tanti giochi e stand con ricchi premi, cioccolata calda, vin brulé popcorn e crepes dolci per tutti i palati. E poi arriverà Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bambini e prenderà posto sul suo trono rimanendo a disposizione per farsi fotografare assieme a tutti i partecipanti.



Sposandoci a Sanremo a partire dalle 15.30, in piazza Borea d’Olmo, il divertimento sarà assicurato grazie a Babbo Natale, Elfi e il Mago che proporrà il suo 'Christmas Magic Show', un divertente spettacolo con bizzarre bacchette magiche e illusioni comiche dove il pubblico sarà piacevolmente coinvolto.

Mentre domani dalle 14, all'interno del parco storico di Villa Ormond (altezza palestra), si terrà la seconda edizione della manifestazione ‘Cometa, la festa del dono’. Famiglie, grandi e piccini, potranno trascorrere una domenica speciale dedicata alla Magia del Natale e al piacere di donare.

I bambini potranno partecipare a laboratori creativi in cui creare: segnaposti natalizi, ghirlande, lanterne luminose, alberi di Natale con materiale di riciclo. Cimentarsi nell'arte dell' uncinetto e, infine, mettersi alla prova creando il misterioso profumo degli gnomi e conoscere il potere dei cristalli.

Anche qui sarà attivo l'Ufficio Postale di Babbo Natale collegato direttamente al Polo Nord. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato allo scambio di libri e alla pesca di giocattoli in cerca di una nuova opportunità per essere amati. Per scaldare cuore e mani non mancherà la cioccolata calda.



Se sulla costa sono molte le cittadine che dedicano queste giornate ai più piccoli non sono da meno i borghi dell’entroterra: infatti la magia del Natale arriverà anche a Badalucco con una festa per grandi e bambini. Il programma prevede un mercatino di Natale dove si potranno acquistare prodotti tipici e di artigianato, una serie di laboratori creativi che si svolgeranno al mattino dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio dalle ore 15 inizierà una fase più ludica con la Caccia al Tesoro a squadre che si svolgerà per le strade del paese. Tombolata presso il Giardin du Prevostu con cioccolata calda e pandoro per tutti.



Come si può evincere sono tanti gli eventi per i bimbi in questo weekend però c’è anche spazio per i più grandi con spettacoli teatrali e concerti. Iniziamo dal teatro.



Questa sera nella Sala Polivalente di Vallecrosia, è in programma una divertente farsa in due atti dal titolo ‘Il Ladro’ messa in scena dagli attori della compagnia stabile ‘Teatro della Luna’. L’ingresso è libero.

Scritta da Angelo Rojo Mirisciotti, questa storia divertente in due atti comico-brillanti racconta dell'avvocato Elia Sodano che dorme sereno nel suo piccolo appartamento borghese, quando all'improvviso viene svegliato da alcuni rumori sospetti...

Sul palco del teatro Concordia di Diano Castello gli attori della Compagnia ‘A Occhi aperti’ porteranno in scena questa sera lo spettacolo dal titolo ‘Clownerentola’.

Sulla scena una clown stanca e annoiata del suo umile lavoro di sguattera all’interno di una bottega trova ristoro nella lettura. Il titolo del libro che tiene tra le mani è Cenerentola. Dalla lettura delle prime pagine comincia a crescere in lei una sorta di follia, che le farà interpretare i vari personaggi della fiaba iniziando a scorgerli negli oggetti presenti nella bottega.

‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’ è il titolo dello spettacolo in programma domani alle 17 nella Sala Beckett di San Lorenzo al Mare. Protagonisti il soprano Angelica Cirillo, voce recitante Franco La Sacra voce accompagnati da Leonardo Ferretti al pianoforte.

Mai nessun compositore nella storia del melodramma è riuscito a trasferire così tanto amore in musica. Le sue figure femminili così profonde e moderne hanno fatto commuovere il mondo intero. Uno spettacolo che toccherà le corde dell'anima del pubblico in sala.



Domani alle 17 Palazzo Rubini di Ceriana ospiterà la commedia brillante ‘L’amore è sempre amore’ messa in scena dagli attori della compagnia ‘L’Emporio del Teatro’ di Sanremo.

La trama è ambientata a Santa Margherita Ligure dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore. Il tema dell’amore viene rappresentato con leggerezza ed ironia e con grande attualità.



I concerti:



Il Family Band Gospel Choir, oltre essere protagonista del concerto nell'ambito dell’evento ‘Natale a Villa Boselli’ ad Arma di Taggia, sarà anche domani alle 16.30 in Piazza Garibaldi a Camporosso. Il repertorio è frutto di una selezione tra i migliori brani del Gospel Contemporaneo afro-americano, spaziando attraverso i generi musicali quali il Jazz, il Blues, R&B, Rock, Latin e Funky.

Oggi alle 21.00 nella chiesa di Cristo Re a Imperia l’appuntamento è con il tradizionale concerto con il quale il Coro Mongioje incontra il pubblico per festeggiare il periodo natalizio. Il programma ‘Auguri alla città’ prevede brani della tradizione natalizia e non solo, e darà modo al pubblico di scoprire il repertorio variegato che contraddistingue il coro Mongioje, e che include brani come ‘Je te salue’, ‘Puer Natus’, ma anche ‘I can't help falling in love’ e ‘Creuza de Ma’. La serata è a ingresso libero e al termine è previsto un brindisi di auguri.

La Compagnia corale di Imperia in concerto diretta da Vittoria Bessone con musiche e arrangiamenti di De La Rue, Duruflué, Praetorius, Scarsi, Doppelbauer, Poston, Moore, Chilcott, Carrillo e Pierpont sarà di scena nell’Oratorio romanico di Santa Caterina di Cervoi questa sera alle 21.

Nella Chiesa luterana di Sanremo (in corso Garibaldi) oggi alle 16 è in programma un evento musicale benefico a favore di AISLA (Sezione di Imperia) con protagonista il duo composto dalla soprano Fiorella Di Luca e dalla pianista Tiziana Zunino. Verranno eseguiti brani di F. Gruber, F. Schubert, G. Verdi, C. Franck e J. Brahms. Si alterneranno momenti di riflessione a intermezzi musicali tra celebri arie e alcune incursioni nel repertorio natalizio.

Domani a Imperia l’Oratorio San Pietro ospiterà alle 17.30 un concerto di Natale del coro ‘ConClaudia’ diretto dalla M° Margherita Davico con ospiti d’onore Letizia Barbagallo (flauto), Maurizio Pettigiani (percussioni), Tiziana Zunino (tastiera). In programma Musiche della Tradizione Natalizia nel Mondo

Mentre le musiche di Ennio Morricone saranno al centro del concerto per armonium e tastiera in programma domani alle 16 nella Chiesa Valdese di Sanremo (Via Roma 14).





