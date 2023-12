Sanremo: cane abbandonato da una coppia per andare a giocare al Casinò, denunciati alla Procura

“E’ incredibile come nonostante le tante campagne che da sempre noi animalisti ci impegniamo a fare ogni anno c’è ancora chi pensa sia normale lasciare un cane in auto”. La conferma arriva dall’assistenza veterinaria Odv.

E’ di questa notte l’ultimo caso di cronaca una coppia a Sanremo ha lasciato un cucciolo di chihuahua di 60 giorni all'interno della macchina al freddo diverse ore andando a giocare al casinò. I due sono stati denunciati alla procura della Repubblica.

L’assistenza veterinaria Odv ha anche lanciato ancora una volta un appello a tutti i proprietari di animali affinché sia d’estate che d’inverno non lascino mai per nessun motivo il loro quattrozampe in auto da solo. Se durante i mesi estivi il problema principale è il caldo (nelle auto la temperatura può salire rapidamente oltre i 50°), in inverno è il freddo a costituire un pericolo per i nostri amici a quattro zampe.

Le automobili, infatti, non dispongono di un buon sistema di isolamento termico e, se possono proteggere i nostri cani dalla pioggia e dal vento, non riescono a difenderli dal freddo. Perciò, un cane lasciato chiuso in macchina in inverno può andare incontro al rischio di ipotermia, un abbassamento della temperatura corporea che, nei casi peggiori, può condurre alla morte. Inoltre, è bene considerare che chi abbandona in auto un cane può incorrere in serie conseguenze giudiziarie. Chi lascia un cane in auto rischia infatti una contestazione di mancata custodia, una contravvenzione per abbandono e, nei casi più gravi, un’accusa per maltrattamento di animali.

Per prevenire il rischio ipotermia, si deve sempre evitare di lasciare il cane chiuso in macchina in inverno e se proprio si deve lasciare da solo bisogna fare in modo che sia soltanto per pochi minuti e che il cane abbia un cappottino o maglione ad hoc per le sue esigenze.