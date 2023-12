Sanremo: cagnolino lasciato solo in auto di notte, una lettrice propone una soluzione al sindaco

"Vorrei fare una considerazione In riferimento all'articolo riguardante il cagnolino lasciato solo in auto di notte da una coppia per andare a giocare al Casino. È un atto superficiale sicuramente però bisogna tener conto che se si ha un cane e nessuno a cui affidarlo si è tagliati fuori da cinema, teatro, Casinò appunto. Ci vorrebbe un servizio tipo dog sitter in questi luoghi messo a disposizione dal Comune specialmente la sera. Consiglio il Sindaco di pensarci e che Sanremo possa diventare veramente la prima città d'Italia a fornire questo servizio e essere così turistica a 360 gradi. Un saluto!



Simona Puppo".