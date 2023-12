Ventimiglia, la minoranza: "Le luminarie natalizie mancano in gran parte della città"

"In questo periodo prefestivo, in cui vorremmo tutti sentirci avvolti da un particolare e caldo clima natalizio, considerato che mancano dieci giorni a Natale, mi unisco anch’io alle richieste di molti cittadini e commercianti, in relazione alle illuminazioni natalizie, mancanti in gran parte della città. Risultano assenti in parte di via Roma, in piazza Falcone Borsellino, da Largo Torino fino a Roverino, in parte di via Aprosio, su tutto il lungomare e nelle nostre frazioni" - dice il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D'Andrea.