Arma di Taggia: accese le luci a Villa Boselli, la 'Festa di Natale' ha inizio e domani arriva Santa Claus (Foto e Video)

È scattata oggi pomeriggio, con l’inaugurazione del ‘Villaggio di Babbo Natale’ a Villa Boselli, la grande ‘Festa di Natale’ ad Arma di Taggia, giunta alla decima edizione, un evento studiato nei minimi particolari che coinvolgerà l'intera città, creando una atmosfera di vera magia, gioia ed allegria.

IL VIDEO

Alla presenza delle autorità e delle associazioni che operano sul territorio, alle 17 in punto il parco e la villa si sono ‘accesi’, per poi assaggiare la buonissima torta di compleanno, distribuita a tutti.

Se la festa è già cominciata oggi, quella vera e propria è fissata per domani, dalle 10 alle 19, quando il giardino della Villa diventerà un mercatino di Natale e le vie circostanti si trasformeranno in un vero e proprio parco divertimenti a portata di bimbo. Tutto completamente gratuito: spettacoli di magia, bolle di sapone, gonfiabili, mini kart a pedali, palloncini, trucca bimbi, laboratori, spettacoli itineranti, pompieropoli, cioccolata calda, zucchero filato, caldarroste, patatine, ed il ritorno del trenino itinerante per le vie del centro di Arma di Taggia.

Momento clou della giornata di domani, alle 14.45, l’ingresso nel villaggio di Babbo Natale che, a bordo di una specialissima slitta, saluterà tutti i bambini e si intratterrà con loro per la tradizionale foto ricordo, accompagnato dalle melodie di un coro gospel.

La festa è stata realizzata grazie ai commercianti ed ai professionisti locali che, fin dalla prima edizione hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, nata dall'idea di un gruppo di mamme che hanno voluto regalare un momento di festa ai loro bambini. Il tutto in collaborazione con il comune di Taggia e la Regione.