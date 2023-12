Ventimiglia: Paola Lipari è il nuovo presidente e capitano del sestiere "Ciassa"

Paola Lipari è il nuovo presidente e capitano del sestiere "Ciassa" di Ventimiglia.

“Grazie a tutti i soci e direttivo per la fiducia - commenta Lipari - ricordo ancora il giorno, ormai tantissimo tempo fa, in cui timidamente entrai nel sestiere nel ruolo di contessina, per poi diventare, dopo qualche anno, responsabile della rievocazione e vice presidente poi. Devo un ringraziamento enorme a Nico Martinetto, il mio presidente, per avermi insegnato ad amare immensamente i colori giallo rossi e, soprattutto, per la stima che mi ha dimostrato lasciandomi questo importante ruolo, che ha ricoperto per 25 anni. Sei stato la storia della "Ciassa" e spero di renderti orgoglioso e di riuscire a portare in alto i nostri colori, lì dove devono stare. Grazie di cuore alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono vicine, che mi sostengono e supportano, e che mi aiuteranno a ottenere sicuramente ottimi risultati. Solo una squadra unita può raggiungere i propri obiettivi e noi siamo una grande famiglia. Uno sguardo in alto lassù a mio papà, che mi starà guardando scuotendo la testa preoccupato perché mi sto facendo carico di un impegno enorme, ma sono certa, che in questo momento è fiero di me, sicuro che farò bene. Vorrei che tu fossi qui in questo momento, saresti stato contento”.