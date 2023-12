Riva Ligure: tutto pronto per la manifestazione dedicata alla sostenibilità ed alla Torta dolce di Zucca

" Riva Green" è un progetto promosso dal Comune di Riva Ligure, assessorato Turismo e Manifestazioni, con la partecipazione della Regione Liguria- Assessorato Agricoltura e Marketing territoriale e in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Per promuovere una maggiore consapevolezza dei ragazzi rispetto all'importanza delle tradizioni e produzioni agricole locali e recuperare un’antica tradizione gastronomica del paese.

Programma:

venerdì 15 dicembre

· incontri formativi dedicati agli studenti, con la divulgatrice alimentare Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina

sabato 16 dicembre:

· ore 11.00 presentazione del libro “Zukki diario di una zucca felice” con i rappresentanti della Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio;

· ore 14.00 Concorso gastronomico:”La Torta dolce di Riva”,

· ore 17.00 premiazione e degustazione aperta al pubblico.

“Sempre più ricco il programma per le festività di Riva Ligure – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, con un’attenzione specifica sulle eccellenze che connotano l’offerta enogastronomica del territorio. Gli eventi del 15 e del 16 dicembre valorizzano proprio le nostre ricette coinvolgendo prima i ragazzi delle scuole e poi, nella seconda giornata, tutti i cittadini e i turisti per far conoscere loro le tradizioni liguri e dare ulteriore slancio ai prodotti tipici. Abbiamo infatti sostenuto sin da subito questa iniziativa dedicata alla famosa Torta dolce di Zucca di Riva Ligure e ringraziamo in particolare il sindaco Giorgio Giuffra e l’assessore Francesco Benza per l’ideazione del progetto “Riva Green” e per il contest gastronomico con la partecipazione dei rappresentanti della Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio”.

"All’interno delle manifestazioni natalizie abbiamo inserito un evento gastronomico identitario del nostro comune. – spiega Francesco Benza, assessore alle manifestazioni di riva Ligure - Il 15 dicembre andremo nelle scuole a spiegare il nostro piatto tipico dolce: la torta di Zucca. In passato gli abitanti venivano chiamati mangiatori di zucche perché avevamo tanta acqua e quindi era normale che ogni famiglia avesse zucche nei propri giardini. La nostra ricetta prevede l'uso della zucca gialla, uova, farina di mais, pinoli, uvetta, vin santo, zucchero, olio, acqua e sale. Un dolce semplice ma davvero importante per noi. Nella seconda giornata, il 16 dicembre, avremo anche un Contest: chi vorrà potrà portare la propria torta tradizionale di zucca che verrà valutata da una giuria qualificata. Ci saranno poi premiazioni e attestati. Un grazie al vicepresidente Piana che ha sposato da subito questa nostra idea che valorizza una tipicità del nostro borgo".

L’iniziativa “Miglior Torta dolce di Zucca”, ha come obiettivo la selezione della migliore torta tradizionale di Riva Ligure.

Il Contest è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Iscrizione al contest entro le ore 18.00 del 15 dicembre.

Consegna delle Torte sabato 16 dicembre entro le ore 11.00.

Per Torta di Zucca gialla tradizionale si intende un dolce realizzato secondo la ricetta tradizionale del paese e con i seguenti ingredienti: zucca gialla, uova, farina, farina di ceci, pinoli, uvetta, vin Santo, zucchero, olio Evo, acqua e sale. Un dolce semplice, ma al tempo stesso convincente nel gusto, buono e senza eccessi, tipico del periodo di Pasqua.

Per informazioni sul Contest sarà a disposizione dei partecipanti il seguente numero di telefono: 0184.482025