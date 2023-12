Imperia: visita guidata “Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown”

Domenica 17 dicembre alle 10.30 visita accompagnata “Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown”.

“Un percorso adatto a grandi e piccini, per immergersi in un mondo fantastico alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani” dichiarano gli organizzatori.

La villa fu costruita su ispirazione di Charles Adrien Wettach, clown di fama mondiale noto come "Grock", il quale fece assumere a questo luogo forme estrose ed eclettiche fino a trasformarsi in un vero e proprio “Circo di Pietra”.

Per informazioni e prenotazioni contattare museiimperia@solidarietaelavoro.it entro il giorno precedente la proposta.

Costo 4 € a persona oltre al biglietto di ingresso al museo.