I concerti di fine anno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Villa Nobel alla Chiesa Santa Maria degli Angeli e al Teatro Cinema Centrale

Un dicembre da incorniciare per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che la scorsa settimana ha riempito il Teatro Ariston con la finale della seconda edizione di “Orchestra InCanto” e “Cristina D’Avena Sinfonica”. Per la chiusura dell’anno l’Orchestra invita il suo pubblico a tre imperdibili “concerti delle feste” in tre diversi luoghi di Sanremo.

Il primo si terrà domani alle 18 nell’elegante Villa Nobel. Il programma del concerto diretto dal M° Claude Villaret si aprirà con la prima assoluta di “Universario” di Andrea Portera, capitolo conclusivo della suite “La formula della creazione”, il progetto sinfonico contemporaneo ispirato alla vita e all’opera di Michelangelo Pistoletto. A seguire il “Concerto n. 2 per violino e orchestra” del compositore georgiano Otar Taktakishvili. Un’opera attraversata da influssi di musiche popolari georgiane, in un contesto di stile tipicamente novecentesco, con aspre dissonanze che ricordano la musica di Shostakovich. Sarà poi la volta di “Fantaisie brillante sur des motifs de l’Opéra Faust de Gounod Op. 20” di

Henry Wieniawski, talentuoso violinista e compositore polacco, che scrisse una parafrasi strumentale sul Faust di Charles Gounod. Il brano, che si apre con una introduzione orchestrale, è conosciuto dai violinisti per la presenza di eccezionali difficoltà tecniche fin dalle prime battute. Queste composizioni ci permetteranno di apprezzare il talento della violinista georgiana Elisso Gogibedaschwili.

A chiusura della serata la “Sinfonia n. 41 in do maggiore ‘Jupiter’, K 551” di Wolfgang Amadeus Mozart. Una composizione impressionante per la complessità, la profondità di magistero, la proiezione verso una nuova concezione della forma sinfonica, pur nel rispetto delle forme classiche e perfino nel recupero di quelle barocche. Il titolo “Jupiter” le fu attribuito dall’impresario Salomon (che diede i titoli anche ad alcune sinfonie di Haydn) probabilmente mettendo in relazione il nome del più importante degli dei e questa sinfonia che appare come il vertice del sinfonismo classico finora raggiunto oppure per alludere alla maestosità regale della composizione.

Giovedì 21 dicembre alle 21 appuntamento alla Chiesa Santa Maria degli Angeli, per un concerto - a ingresso gratuito - diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo dedicato alla musica sacra per soprano, coro e orchestra alla quale parteciperanno Albertina Del Bo, vincitrice del Concorso Lirico Internazionale "Anita Cerquetti" e il Coro "FilHarmonia". Il programma della serata prevede composizioni di Antonio Vivaldi (“Nullo in mundo pax sincera” RV 630), Wolfgang Amadeus Mozart (“Ave verum corpus in re maggiore K.618”, “Laudate Dominum”, “Exultate, jubilate”), Franz Joseph Haydn (Missa “Rorate coeli desuper”, “Te Deum”).

Ultimo concerto dell’anno sabato 30 dicembre alle 18 al Teatro Cinema Centrale con gli immancabili valzer e polke della famiglia Strauss. Un programma musicale allegro e trascinante, composto quasi totalmente da musiche scritte da Johann Strauss, il "re del valzer". La sua più famosa composizione è "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu). La melodia rimanda ad atmosfere fiabesche che probabilmente esistevano solo nelle sale da ballo della Vienna ottocentesca.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, che dirigerà il concerto, commenta: “Con questi concerti ringraziamo tutti coloro che quest'anno ci hanno seguito con tanto affetto e ci auguriamo che l’energia festosa e spensierata della Vienna imperiale che le composizioni di Strauss evocano possano accompagnare nel migliore dei modi il nostro pubblico nel nuovo anno”.