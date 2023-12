Bordighera, "La bambina che danza con le api" sbarca al Ponente International Film Festival (Foto e video)

L’affascinante universo delle api sbarca alla quarta giornata della diciottesima edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, organizzata dall’associazione culturale onlus La Decima Musa, presieduta da Cinzia Mondini, con il contributo di Mibact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria e la città di Bordighera.

Durante la mattinata odierna, nella splendida location del cinema Olimpia a Bordighera, è andato in scena, infatti, “Le api salveranno il mondo?”. Per l'occasione è stato presentato il documentario "La bambina che danza con le api". Il regista Flavio Gorni ha spiegato l’importanza di questo piccolo insetto impollinatore che rappresenta un po’ la salvezza di tutta la flora mondiale. Oltre a Gorni, sono intervenute anche le bimbe Nicole Gorni e Sofia Martinetto, Giancarlo Castello, entomologo, e Franz Verrando. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, che ha consegnato una targa all'associazione e una a entrambe le bambine protagoniste del documentario, la star di YouTube Salvo e i bambini delle scuole locali: la primaria della Rodari di Bordighera, la primaria Primina di Borghetto e la primaria di Roverino a Ventimiglia.

"Nel cuore del primo entusiasmante episodio della serie di documentari, 'La bambina che danza con le api', due affascinanti bambine si lanciano in un viaggio senza tempo attraverso la biodiversità, portando gli spettatori in un mondo incantato attraverso gli occhi dell'innocenza e della meraviglia. Da Ventimiglia, città intrisa di storia e giardini botanici mozzafiato, le bambine posano la loro arnia, divenendo custodi di un antico segreto: il legame vitale tra i fiori autoctoni e le api. Il viaggio in treno le porta a Venezia, dove tra le barene e i piccoli apicoltori eroici di Murano, il racconto si dipana come un caleidoscopio di avventure" - spiega il regista Flavio Gorni - "Il volo verso la Macedonia del Nord è un salto verso mondi nuovi, con il Grand Bazar di Skopje che svela tradizioni apicolturali affascinanti. Ma è a Rorfuliia, un villaggio remoto, che il cuore del documentario trova il suo rifugio. Adite Murateva, apicoltrice tradizionale, diventa guida e custode appassionata della biodiversità, insegnando alle bambine che la vita può fiorire anche nelle grotte. Il documentario è arricchito da interviste emozionanti a esperti locali, insegnanti appassionati, politici impegnati e sportivi con una visione ecologica. Le testimonianze aggiungono profondità al racconto, offrendo spunti unici sulla connessione tra l'uomo e la natura in ogni luogo visitato".

"Ogni episodio della serie è un capitolo unico in questa straordinaria avventura globale. Attraverso interviste coinvolgenti e incontri appassionati, il documentario si rivolge a tutte le età, trasmettendo un messaggio di consapevolezza e speranza. 'La bambina che danza con le api' è sostenuto con orgoglio dai comuni di Ventimiglia e Venice Commission Film, dal Ministero dell'Agricoltura, da Slowfood, dallo Zonta Club e dal Ministero degli Esteri Macedone" - sottolinea Gorni - "In un mondo che spesso dimentica la delicatezza della biodiversità di fronte alla corsa al profitto, questo documentario è un grido di risveglio. È il primo passo di due bambine alla scoperta di un pianeta vivo, speranzose di cambiare la mentalità contemporanea e di innescare una rivoluzione consapevole. Un racconto commovente, con le bambine che danzano tra fiori e api, svelando la magia di un mondo che chiede solo di essere preservato".