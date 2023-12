San Bartolomeo al Mare: perdita da una cisterna che trasportava gas sulla A10, intervento dei Vigili del Fuoco

Serata e parte della notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia. I pompieri sono stati chiamati, nel tardo pomeriggio di ieri per una cisterna che, in viaggio verso Genova, si è fermata all’area di servizio di San Bartolomeo al Mare per una perdita di gas che stava trasportando.

I Vigili del Fuoco hanno fatto assistenza, mettendo in sicurezza l’area. Nel frattempo i tecnici preposti hanno riparato la cisterna e, verso le 2.30 di questa notte, la stessa è potuta ripartire regolarmente.