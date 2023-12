Lavori per il 'terzo valico': nel fine settimana precedente al Festival di Sanremo a rischio gli Intercity

Potrebbero esserci problemi per chi, nel corso della settimana del Festival volesse raggiungere Sanremo in treno. Secondo alcune segnalazioni che sono arrivate al nostro giornale, infatti, alcuni colleghi giornalisti ma anche semplici appassionati della kermesse canora matuziana, avrebbero riscontrato problemi nella prenotazione dei viaggi in quella particolare settimana.

A meno di due mesi dall'evento sembra che i treni Intercity per e da Sanremo durante le giornate di sabato e domenica, all'inizio del mese di febbraio siano formalmente esauriti, ovvero non disponibili né acquistabili. Questa circostanza potrebbe generare notevoli disagi sia per i visitatori che per i residenti.

A chi ha contattato Trenitalia per chiarimenti, è stato risposto che i treni non sono effettivamente sold out, ma che la limitazione dei servizi è dovuta a lavori previsti per il terzo valico nelle giornate di sabato e domenica. Una pianificazione che non sembra tenere in considerazione l'importante flusso di persone atteso per il Festival. Gli Intercity saranno sostituiti dai bus tra Genova e Savona.

Durante la settimana della kermesse, i treni Intercity rappresentano l'unico collegamento diretto con Milano senza cambi e sono normalmente al completo. Non aver previsto che la settimana del Festival per il ponente ligure potrebbe avere un'affluenza paragonabile a quella del fine settimana di Pasqua nella programmazione dei lavori ferroviari, rischia di provocare una sorta di collasso nella gestione dei trasporti. Tenuto anche conto delle problematiche autostradali che, al momento, non sembrano terminare a breve

C’è quindi il serio rischio che i treni regionali da e per Genova si trasformino in mezzi sovraffollati, compromettendo non solo il comfort ma anche l'immagine del ponente ligure, specialmente in un'occasione di così grande visibilità come il Festival.