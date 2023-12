Il direttore generale di Asl 1 Imperiese va a Lecco: chi lo sostituirà alla guida della sanità locale?

La nomina dovrebbe essere ufficializzata lunedì prossimo, ma è ormai quasi certo che Luca Stucchi, attuale Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, andrà a guidare l’Azienda-Socio Sanitaria territoriale di Lecco.

Residente nella provincia a Nord della Lombardia, Stucchi è arrivato nella nostra provincia poco più di un anno fa, dopo aver lavorato per molti anni proprio in Lombardia. Laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato la carriera alla direzione risorse umane di Alcatel Italia spa, diventando poi responsabile dello sviluppo alla San Pellegrino spa, poi direttore delle risorse umane di Enter Spa e Beta80 E-Group spa.

Nel 2002 approda al mondo della sanità come direttore delle risorse umane all'azienda ospedaliera di Lecco, prima di passare all'ospedale San Gerardo di Monza. È stato direttore generale dell’Asl di Mantova dal 2008, prima dell’ultimo incarico assunto nel 2019.

Stucchi, come scrive il quotidiano ‘Lecco on Line’ si era imposto all’attenzione della politica locale a metà degli anni novanta. Dopo la nomina di lunedì prossimo scatterà il ‘Toto DG’ per capire chi verrà a guidare l’Asl imperiese.