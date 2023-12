Il caratteristico borgo della Valle Argentina presenta ‘Triora Experience’, il nuovo brand per la promozione turistica del territorio

L’essenza di Triora è stata interpretata attraverso un logo che racchiude le peculiarità del paese e del suo territorio: lo storico borgo, le sue streghe, la natura e le produzioni artigianali capitanate dal famoso pane di Triora.

Il processo di creazione, curato dall’agenzia di comunicazione RebelDigital, è iniziato con la realizzazione del logo per la De.Co. questo percorso ha raggiunto il suo culmine nella creazione di un brand turistico distintivo, che lega strettamente l'immagine e l'identità del nostro borgo.

Il cuore del nuovo brand è il pittogramma, un elemento di design che funge da ponte tra il logo della De.Co. e quello di "Triora Experience". Il pittogramma è stato ideato per comunicare visivamente e rapidamente la storia e il valore di Triora, un gioiello dell'entroterra ligure di ponente. Con la sua forma semplice e immediatamente leggibile, il pittogramma incapsula le peculiarità del paese: lo storico borgo, le sue leggendarie streghe, la natura incontaminata e le produzioni artigianali, con in prima linea il famoso pane di Triora.

Il logo di "Triora Experience" è stato progettato per essere intuitivo, semplice e dinamico, con l'obiettivo di creare una narrazione coinvolgente che intreccia le streghe, il cibo e il territorio, con i tre colori distintivi, che simboleggiano il Food, gli Eventi e l'Outdoor, elementi vitali della nostra proposta turistica.

Il nuovo brand non è solo un simbolo ma una promessa di esperienze uniche, di storie affascinanti e di un connubio armonico tra tradizione e innovazione. "Triora Experience" è l'inizio di un viaggio entusiasmante per il Comune di Triora, verso un futuro in cui il nostro patrimonio culturale e naturale sarà celebrato e condiviso con il mondo intero.

L’iniziativa si inserisce in un grande progetto di promozione denominato “I custodi di Triora”.

Triora, infatti, è uno dei comuni selezionati come beneficiari delle risorse del Bando Borghi – PNRR, un’occasione che permetterà di perseguire la trasformazione del Comune di Triora in un modello di eccellenza per il turismo sostenibile e l'innovazione culturale.