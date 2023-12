Imperia: sei onorificenze al 'Merito della Repubblica Italiana' giovedì prossimo in Prefettura

Giovedì prossimo alle 10.30 il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, consegnerà sei diplomi di onorificenze ‘Al Merito della Repubblica Italiana’, in onore di cittadini che si sono distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Alla cerimonia, che si svolgerà in Prefettura, parteciperanno oltre ai decorati ed i loro familiari, i Sindaci dei Comuni di residenza degli stessi, i responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine e le Autorità civili e religiose della provincia. Sotto l’elenco dei premiati.

Martino Santacroce, Dirigente della Polizia di Frontiera a Ventimiglia, Elia Mario Giuffra, Economo dell’Asl Imperiese in pensione, Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura del Casinò Municipale di Sanremo, Fiorenzo D’Annunzio, Comandante della Stazione di Rocchetta Nervina dei Carabinieri Forestali, Claudio Filippo, Agente Polizia Locale di Ospedaletti e Francesco Toraldo della Guardia di Finanza.