E' iniziato il Festival di Sanremo... da oggi al via i lavori all'interno del Teatro Ariston

Oggi è iniziato ufficialmente il Festival di Sanremo… non è proprio così, tenuto conto che tra convenzione con la Rai, Area Sanremo e la serata dei giovani al Casinò è Festival tutto l’anno, ma oggi la Rai ha iniziato a lavorare per l’allestimento del Teatro Ariston.

Da oggi, infatti, la sala principale di via Matteotti è chiusa alle proiezioni cinematografiche (rimangono aperti Ritz e le sale Roof) e gli operai stanno approntando i primi lavori. Amadeus, nei giorni scorsi al Tg1 ha anche diffuso la scenografia di quest’anno, anticipando così tutti gli ‘spoiler’ locali sempre pronti a fotografarla abusivamente una volta pronta.

Nelle prossime ore inizieranno ad arrivare i soliti Tir che trasportano il materiale necessario per l’allestimento dello studio televisivo all’interno dell’Ariston mentre si stanno concludendo i lavori all’interno del Teatro dell’Opera al Casinò, dove martedì 19 va invece in scena ‘Sanremo Giovani’.

Rai quindi impegnata su due fronti contemporaneamente, con i fari puntati sulla città dei fiori per diversi mesi, in attesa della kermesse canora di febbraio. Un Festival che si annuncia scintillante e che vedrà sicuramente nelle prossime settimane nuovi annunci di Amadeus e Fiorello, secondo mattatore della settimana di febbraio con il suo ‘glass’ di fronte all’Ariston.

Sarà proprio ‘Sciuri’ a completare quelle 24 ore di Festival che a Sanremo animeranno una settimana senza fine. Se le serate, come annunciato da Amadeus, saranno particolarmente lunghe, una volta uscito l’ultimo spettatore dall’Ariston e conclusa la ‘movida’ notturna, inizierà ad animarsi al mattino presto via Mameli con ‘Viva Rai 2’ che si trasferirà nella città dei fiori.

Il tutto senza dimenticare piazza Colombo, che vedrà nuovamente il grande palco sul quale si esibiranno i grandi ospiti attesi per quella settimana e il leggendario ‘green carpet’ sul quale sfileranno i protagonisti. Insomma, cresce l’attesa sempre più per la manifestazione più importante di Sanremo, per una settimana unica nel suo genere, in tutta Italia.