Diano Marina: da sabato prossimo al Palazzo del Parco la mostra di Alessandro Giampaoli

Si svolge a Diano Marina, dal 16 dicembre all’11 gennaio, la mostra di Alessandro Giampaoli ‘Se puoi, perdi i tuoi passi’. L’inaugurazione è fissata per sabato prossimo alle 17,30, alla sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco. La mostra è organizzata dall’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune, in collaborazione con la Civiero Art Gallery.

‘Se puoi, perdi i tuoi passi’ è un invito ad abbandonare tutte le strade precostituite, un progredire come atto responsabile ed evolutivo. I mondi che si riversano sulle tele di Giampaoli sono estatici giardini dell’immaginario, rappresentano una sua adesione totale alla Natura in cui reale, mitologico, simbolico confluiscono, assecondando visioni volte al raggiungimento della verità, al “percepirsi come unità”.

Per Giampaoli la natura è un grande libro aperto al quale chiunque può accedere per scoprire i codici universali che da sempre regolano l’esistenza. Le sue pitture oscillano tra astratto e figurativo e attingono da una tavolozza variegata, con vibranti sovrapposizioni di tonalità pastello, una chiave di lettura che invita ad addentrarsi, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni.

In mostra saranno esposte opere di ultima produzione, anche di grandi dimensioni, in cui l’artista dipinge una nuova “mitologia naturale”, un universo ibrido in cui umano, vegetale e animale si mescolano e i codici di appartenenza vengono annullati, inseguendo la ricostruzione di un senso del sacro e di unità esistenziale indistinta. Si entra nelle viscere della natura, in maniera delicata ma allo stesso tempo potente, la vegetazione colorata si muove sulla tela mostrando tutte le sue capacità generatrici, in una composizione equilibrata e variopinta.

In occasione del vernissage, sabato alle 17:30, sarà presente l’artista e verrà presentato il catalogo monografico edito da Vanillaedizioni con testo critico di Livia Savorelli.