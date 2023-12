Influencer per amore degli animali, la ventimigliese Elisa De Angeli si racconta a Uno Mattina (Foto)

Trovare una casa agli animali abbandonati utilizzando i social. E' la mission della ventimigliese Elisa De Angeli, toelettatrice di LovEly Pet Boutique e ‘Pet Influencer’, che questa mattina è stata ospite della trasmissione televisiva di Rai1 Uno Mattina.

La vita di Elisa è dedicata agli animali. "E' riuscita ad aiutare qualsiasi tipo di animale: cani, gatti, cavalli, asini e galline. Con i social ha dato la possibilità a tutti di essere adottati. Ha, infatti, trovato una casa a oltre 300 tra cani e gatti" - fa sapere il conduttore Massimiliano Ossini che ha intervistato la ventimigliese nello studio Rai di Saxa Rubra a Roma.

"Fin da piccola sono nata con un amore enorme per gli animali e il mio sogno era diventare volontaria del canile della mia zona. A 18 anni sono riuscita a iscrivermi e a diventare volontaria e dopo sei mesi sono diventata responsabile dell'ex canile e gattile della mia zona. Il problema era che la maggior parte degli animali che entravano non uscivano e così ho pensato di avere una missione: aiutarli. All'epoca andava molto Facebook e così ho pensato che potesse essere lo slancio giusto per aiutare questi animali. E' stato così. Ho creato una pagina Facebook che si chiama Zampe Mania" - dice Elisa De Angeli parlando della sua passione verso il mondo del pet e della sua grande dedizione a promulgare il rispetto per gli animali attraverso i suoi canali social - "Quando si sceglie di prendere un animale, qualsiasi esso sia, deve essere per sempre. Prima di fare questo passo bisogna farsi consigliare da volontari, veterinari o comunque persone più esperte per capire se veramente è il giusto passo da fare. Prendere un animale è sempre un passo giusto da fare ma bisogna farlo con condizione di causa. Prima di far adottare un animale faccio fare questionari dove le persone rispondono alle domande e poi si valuta insieme ad altri volontari pre e post affidi per vedere se veramente questa famiglia può essere adatta o meno per l'adozione".

Elisa e suo marito Mirko hanno trasformato la loro casa in una fattoria visto che hanno tre cani, tre gatti, un cavallo, dieci galline, un'oca, una papera e una lepre. "Elisa parla con gli animali e li capisce meglio di chiunque altro" - afferma Mirko, il marito di Elisa. "La nostra casa è un posto fiabesco" - sottolinea Elisa - "Io e mio marito abbiamo avviato un crowdfunding per creare un centro recupero di animali selvatici nella mia zona. Ci auguriamo sia possibile perché mi piacerebbe far conoscere a tutti, iniziando dai bambini, il fantastico mondo degli animali".

L'impegno di Elisa è stato riconosciuto anche da Brigitte Bardot che le ha scritto una lettera. "E' stato uno dei più bei regali che la vita mi ha fatto" - commenta Elisa - "Lei per me è un punto di arrivo. Mi ha scritto: 'Cara Elisa continua a fare tutti i meravigliosi lavori vicino agli animali che hanno bisogno di te a Ventimiglia. Ti dico brava e ti auguro tanta felicità. Viva Elisa, tanti baci Brigitte Bardot'. Uno dei miei sogni è quello di incontrare sia Brigitte Bardot che Elisabetta Franchi dal vivo".

Elisa passa le giornate circondata dagli animali. "Sono una toelettatrice professionista, quindi, sto con gli animali 24 ore su 24" - fa sapere Elisa - "Le persone si stanno rendendo sempre più conto di quanto sia importante, oltre a tutte le cure veterinarie e al buon cibo, il tempo da dedicare agli animali e la manutenzione corretta anche a casa, oltre che dal toelettatore, per il pelo e la cute".