Stallo nella gestione del Saint Charles di Bordighera, Trucchi: "Chiediamo chiarezza e rispetto per il nostro territorio"

"Da ben 6 anni stiamo aspettando che prenda concretezza la gestione da parte del privato dell'Ospedale di Bordighera. In questi anni abbiamo visto un progressivo impoverimento in termini di risorse umane e di attività assistenziali. Stiamo attendendo l'inizio dell'anno 2024 che è l'ennesimo termine stabilito per l'avvio". Ad intervenire sull'argomento è il consigliere comunale Giuseppe Trucchi che continua: "Lo aspettiamo con una certa preoccupazione e ansia relativa alle difficoltà di reperimento di personale medico ed infermieristico e con il dubbio che il piano economico finanziario gestionale previsto da bando e contratto sia non facilmente sostenibile. In questo contesto nelle ultime settimane sono pervenute decisioni certamente penalizzanti per quella assistenza territoriale extraospedaliera che rappresenta il presidio elementare e prioritario per la sicurezza dei cittadini. Il servizio di guardia medica che ha base a Bordighera è stato dimezzato. Dopo mia protesta è stato reintegrato ma non è chiaro per quanto tempo. Il servizio analisi che ha base a Bordighera è stato ridotto da più di 100 prelievi al giorno a 40 con la promessa che i prelievi mancanti verranno organizzati a inizio del prossimo anno a Villa Olga a Ventimiglia, cosa sulla quale abbiamo qualche perplessità per la probabile mancanza di spazi e anche per la mancanza di parcheggi".



"In questi giorni infine - conclude Trucchi - veniamo a sapere che si sta pensando di chiudere il centro distribuzione farmaci di Bordighera che serve numerosissimi pazienti con malattie croniche. Chiediamo chiarezza e rispetto per il nostro territorio".