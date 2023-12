Ventimiglia: il PD a commemorazioni vittime del bombardamento di Nervia e eccidio nazifascista di Torri

Questa mattina due delegazioni del circolo del PD cittadino, insieme ai loro rappresentanti istituzionali, hanno partecipato alle commemorazioni per le vittime del bombardamento di Nervia e dell’eccidio nazifascista di Torri.



"Il 10 dicembre del 1943, per interrompere le linee di rifornimento naziste, gli Alleati bombardarono la zona di Nervia e dei Piani di Camporosso, provocando numerose vittime. Il 14 dicembre 1944 invece, presso la frazione di Torri, le pattuglie formate da militari tedeschi della 34^ Infanterie Division – Grenadier Regiment 253 e da bersaglieri della R.S.I., dopo aver circondato il paese trucidarono due uomini e due donne: Giovanni Zunino di 51 anni, Dionisio Berro di 79 anni, Emanuela Ballestra di 53 anni e Caterina Ballestra di 79 anni. I corpi vennero abbandonati sulla piazza e tra i vicoli del paese. Contemporaneamente, tra il 14 e il 16 dicembre, altre 28 persone venivano trucidate dalla barbarie nazifascista a Torre Paponi, frazione di Pietrabruna. Un dovere essere presenti, per ricordare le pagine più tragiche della nostra storia: viva l’Italia antifascista, ora e sempre".