Vallecrosia: tanti giochi e ricchi premi oggi pomeriggio al villaggio di Natale dell'oratorio Don Bosco

Dopo l'inaugurazione di ieri che ha visto protagonista il mago Papillon con il suo spettacolo di magia, il villaggio di Natale all' oratorio Don Bosco Vallecrosia vi aspetta anche oggi dalle ore 15 con tanti giochi e ricchi premi.



"Ci sarà baby dance per tutti i bambini alle ore 16.30 e subito dopo aspettiamo Babbo Natale che sarà disponibile per foto a sfondo magico e raccoglierà le vostre letterine. A condire il pomeriggio cioccolata calda vin brulé pop corn e crepes dolci. Vi aspettiamo all' Oratorio Don Bosco Vallecrosia per un pomeriggio ricco di divertimento",