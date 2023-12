Sanremo- Villaggio dei Fiori: tutto esaurito per la serata dedicata allo Stoccafisso e al Baccalà. Un'esperienza unica di cibo e cultura. Prossimo appuntamento il 13 gennaio con la Selvaggina.

Il programma invernale delle serate a tema del Villaggio dei Fiori è iniziato con il grande successo della serata dedicata alla cucina ligure con i suoi sapori genuini e ricchi di tradizione, basata su ingredienti semplici, Stoccafisso e Baccalà.

Tutti esauriti i 100 posti disponbili per i partecipanti, che si sono lasciati trasportare dalle combinazioni perfette e dalla delicatezza dei sapori proposte dallo chef, Sergio Sartor.

Ma non è stata solo la cucina ad essere protagonista di questa indimenticabile serata. Il giornalista gastronomico, Claudio Porchia, esperto e appassionato, ha intrattenuto gli ospiti con i suoi racconti divertenti e curiosi legati alla storia dello stoccafisso e del baccalà. Ha svelato storie poco conosciute e raccontato aneddoti sui piatti tipici liguri, come il Brandacujun e lo Stoccafisso accomodato, e sulle tradizioni di diverse regioni italiane, che vedono lo stoccafisso e il baccalà come protagonisti indiscussi della tavola.

Presente alla serata anche l'esperta di galateo e bon ton, Barbara Ronchi della Rocca.

La cena è iniziata con i deliziosi Frisceu di Baccalà, un antipasto tradizionale che combina la morbidezza del baccalà con una croccante e dorata pastella. Queste sfiziosità sarà un'esplosione di sapori mediterranei, abbinata ad un grande classico della tradizione ligure, la Panissa.

A seguire il celebre e apprezzatissimo Brandacujun, un piatto fragrante e cremoso, che ha origini antiche e che rappresenta uno dei pilastri della cucina del Ponente ligure. Una preparazione ricca di storia e tradizione.

Lo Stoccafisso accomodato, un vero omaggio alla cucina ligure, ha deliziato anche i palati più esigenti e gli amanti del sapore autentico della tradizione.

E per chiudere la Stroscia, il dolce ligure tipico dell'Imperiese, una torta friabile con un gusto delicato di olio extravergine di oliva accompagnata da una delicata crema Chantilly.

Il programma delle serate a tema con i racconti e le storie del giornalista enogastronomo Claudio Porchia prosegue con il seguente calendario:

SABATO 13 GENNAIO SERATA “SELVAGGINA” (Menù: Carpaccio con crescione e piccoli frutti; Ravioli al ragù di capriolo; Carbonade di cinghiale e Castagnaccio)

SABATO 17 FEBBRAIO i sapori della Alpi del Mare (Menù: Acciughe ripiene al verde; Gnocchetti alla Pissaladière con granella di focaccia; Vellutata di fagioli di Pigna con gamberi e Bunet)

Il costo a persona delle serate a tema è fissato in 35 euro a persona bevande escluse

Ricordiamo che il ristorante del Villaggio è aperto a tutti e non solo agli ospiti della struttura turistica.

Inoltre ogni venerdì sera da dicembre a febbraio il ristorante propone il pescato del giorno con le ricette dello chef “Jimmy” Giacomo Di Martino ed al sabato e domenica i piatti gourmet dello chef Sergio Sartor. (esclusi i sabati delle serate a tema)

Ristorante Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3 Sanremo per info e prenotazioni 380.8686215