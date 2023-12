Ventimiglia, Scullino: "A Porra fioccano le sanzioni, fissare a 70 km/h il limite di velocità" (Foto)

" Sono lieto che Di Muro abbia aumentato il limite di velocità da 30 a 50 km/h in via Carabiniere Fois. Continuano, però, a fioccare sanzioni a Porra, dove c’è ancora il cartello dei 50 km/h dopo la fine dell’abitato. Di Muro a seguito della presentazione di una mia interpellanza , ha dichiarato che avrebbe fissato a 70 km/h il limite di velocità in quel tratto ma non ho ancora visto la nota a sua firma, pur avendone richiesta copia" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Sono anche in attesa di sapere quante sanzioni sono state sinora irrogate a Porra e in città ma, chissà perché, sembra un segreto di Stato anche se si parla di oltre 14.000 contravvenzioni" - afferma Scullino - "A quanto pare l’ufficio in via Dante notificherebbe 120 sanzioni al giorno, ma attendiamo il dato esatto, che, evidentemente, non potrà essere tenuto nascosto ancora per molto tempo. Un bell’introito per il comune di Ventimiglia a spese dei cittadini e dell’entroterra".