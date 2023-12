Ventimiglia, ripristinato a 50 e 70 km/h il limite di velocità in via Carabiniere Fois

È stato ripristinato a 50 e 70 km/h il limite di velocità in via Carabiniere Fois a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"È stato ripristinato in via Carabiniere Fois il limite di velocità antecedente al 2017, in 50 km/h sul tratto iniziale ambo i lati, in 70 km/h sul tratto centrale e 50 km/h sul tratto finale su ambo i lati" - fa sapere il primo cittadino.

"Il limite precedente di 30 km/h era stato istituito a causa dell’apertura del centro di accoglienza 'Parco Roja' per la presenza di migranti in transito sul limite della carreggiata sprovvisto di marciapiede" - sottolinea il sindaco Di Muro - "Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno ripristinare il limite di velocità precedente data la chiusura del centro e le caratteristiche della strada".