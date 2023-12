Villaggio dei Fiori di Sanremo: grande interesse e successo per l’incontro con Barbara Ronchi della Rocca. Un evento che registrato anche una grande partecipazione online.

L'incontro promosso dal Villaggio dei Fiori, nonostante la giornata di pioggia ha registrato un grande interesse sia fra il pubblico presente in sala sia fra quanti, oltre 400 persone, si sono collegati online per seguire l'esperta di galateo che ha parlato della storia e delle tradizioni natalizie.

Barbara Ronchi della Rocca con la sua conoscenza approfondita e la sua passione contagiosa, sollecitata dalle domande del giornalista Claudio Porchia è riuscita a coinvolgere il pubblico fin dal primo momento. Attraverso un discorso appassionato e coinvolgente, ha svelato i segreti dell’addobbare casa, del comporre un menu che tenga conto della tradizione e insieme dei gusti gastronomici più attuali, dello scegliere i regali “giusti” per non confondere gli amici con i conoscenti non intimi, i colleghi con i parenti, le persone verso cui siamo in obbligo con quelle a cui ci lega una cordiale frequentazione. E ancora: scegliere un dress code adeguato quando ospitiamo o siamo ospiti a casa d’altri, e trovare le parole giuste per inviare auguri e accompagnare regali. Tutto ciò, senza cadere nell’equivoco del “per fare bella figura bisogna spendere tanto” perché l’eleganza (per fortuna!) non dipende dal conto in banca.

A questo link potete rivedere l’incontro.

“È stato fantastico – commenta la direzione del Villaggio dei fiori - vedere il grande interesse per questo incontro e il grande numero di persone che si sono collegate via internet a testimonianza della rilevanza dell'argomento trattato nell'incontro, che ha attirato molte persone interessate. Ringraziamo Barbara Ronchi della Rocca per la sua disponibilità e per aver saputo coinvolgere i partecipanti con simpatia e competenza”