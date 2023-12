Speciale weekend: ‘Aspettando Natale in provincia di Imperia’, ecco i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare

Con la Festa dell’Immacolata siamo entrati in piena atmosfera natalizia: c’è chi ha già inaugurato questo periodo di eventi e c’è chi si appresta a farlo come ad esempio Sanremo dove oggi è in programma una grande festa in occasione dell’accensione del grande albero natalizio. Il via alle 15 in piazza Borea d’Olmo con l’avventura in costume proposta dall’associazione Talea: i bimbi verranno vestiti da folletti e aiutanti di Babbo Natale per poi essere guidati da attori e partecipare, così, ad una divertente avventura teatrale itinerante in cui diventeranno i protagonisti assoluti. A seguire, alle 17 circa, l’accensione dell’albero di Natale (l’albero sarà vero e verrà poi piantumato in una zona appositamente individuata) in una magica scenografia che riproporrà il tipico boschetto natalizio. Per l’occasione, Babbo Natale distribuirà caramelle a tutti i bimbi presenti! Una vera e propria festa, per vivere l’atmosfera del Natale all’insegna del divertimento e dello stare insieme, condotta da Maurilio Giordana.

Sempre a Sanremo oggi e domani continua l’evento ‘Doni dalla Pigna’ con laboratori e appuntamenti speciali nel centro storico dedicati a grandi e piccini. Ci sarà di tutto: dalle esposizioni a set fotografici, da molteplici laboratori alla baby yoga oltre ad esperienze di vario genere. Alla fine delle due giornate verrà offerto, presso il locale la Casbah, te alla menta e cioccolata calda (scaricare a questo link la brochure con la descrizione dettagliata degli eventi).



‘Decora il tuo Natale’ è il titolo dell’iniziativa messa in campo dai Musei di Imperia con laboratori creativi per bambini a tema dei musei che li ospitano. Sabato 9 dicembre alle ore 16.30 al Museo Navale i bimbi, come veri marinai, navigheranno tra le sale del museo alla ricerca della stella polare, che svelerà il materiale necessario per creare la decorazione per gli alberi dei bambini. Domenica 10 dicembre alle 10.30, Villa Grock affascinerà i suoi piccoli ospiti col suo circo di pietra e li coinvolgerà nella creazione di decorazioni ispirate proprio al mondo circense e ai simboli sparpagliati per la villa dal Grock in persona.

Un raffinato omaggio ad un maestro assoluto del teatro italiano come Paolo Poli (1929 -2016) all'ex Chiesa Anglicana di Bordighera. È lo spettacolo ‘Sempre fiori mai un fioraio!’ che domenica 10 dicembre alle ore 18 vedrà Pino Strabioli, volto popolare della Rai, ricordare l'insuperato stile di Poli, fatto di irriverenza, leggerezza profonda, sfrontatezza elegante dell'antesignano del teatro en travesti.

La genesi del lavoro - Strabioli è autore del libro di analogo titolo (Rizzoli) - è di per se intimamente spettacolare: due anni di chiacchierate a pranzo, sempre nello stesso ristorante, sempre alla stessa ora, con un genio del palcoscenico del Novecento. Sarà giocoforza per entrambi rielaborare il flusso del racconto - infanzia, amori, guerra letteratura - nella versione a loro più congeniale, quella esibita a teatro. Si ascolterà quindi ‘di tutto, senza mezzi termini’ in questo omaggio a Poli che si ispira ironicamente a mémoires da tavola.



Per dovere di cronaca segnaliamo lo spettacolo già sold out ‘Lavorare meno, lavorare tu’ di Ceccon & Balbontin, cabarettisti tra i più apprezzati nel panorama della comicità d’autore nazionale, al Roof Garden del Casinò della città dei fiori.

Un fine settimana dedicato al vino e alla fotografia in programma a Taggia oggi e domani in occasione delle mostre del 1º Wine Photo Experience e La Viticoltura bel Ponente Ligure. Gli scatti selezionati verranno esposti al convento dei Domenicani per entrambi i giorni. Si tratta di un Concorso Fotografico Nazionale per immagini digitali realizzato in occasione della 55ª Convention Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier. Due i temi del concorso: ‘Mediterraneo’ e ‘Un mondo intorno al vino’. Le mostre saranno inaugurate sabato 9 alle 15.30. Alle 16.30 prenderà inoltre il via una visita guidata del convento con la presenza di figuranti in costumi d’epoca, a disposizione per foto e video. La giornata si chiuderà alle 18.00 con la masterclass con degustazioni di vino dal titolo: ‘Le immagini, le emozioni e la storia del Vino Ligure’. L’evento si chiuderà nella giornata di domenica. A partire dalle 9.30 è prevista l’apertura delle mostre e l’ambientazione storica a cura del Rione Parasio che riprodurranno attività legate al mondo vinicolo. Alle 10.30 la proiezione ‘La viticoltura nel Ponente ligure’ e le premiazioni. La mattinata terminerà con una degustazione gratuita di vini del Ponente ligure.



Un viaggio nel gusto raccontato direttamente dai produttori presso le loro aziende e punti vendita oltre ad un’occasione per scoprire le caratteristiche del nuovo olio e delle altre eccellenze del territorio. Si tratta di ‘OrgOlio Liguria weekend’, iniziativa messa in campo da Regione e Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP per scoprire da vicino oliveti, frantoi e il lavoro delle aziende olivicole. Le aziende coinvolte saranno a disposizione dei visitatori per raccontare direttamente la meraviglia del loro lavoro, frutto di una lunga tradizione, far scoprire il sapore dei loro prodotti e spiegare i segreti delle diverse cultivar da cui nasce l’oro della Liguria. Un’occasione unica per unire alla visita sul posto, la possibilità di acquistare l’olio nuovo, da regalare in occasione del Natale o, perché no, portarsi direttamente a casa un condensato prezioso della Liguria (a questo link le aziende che hanno aderito all’iniziativa).

Nell’ambito del progetto regionale ‘La Liguria dei Teatri’, il Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina, ospita oggi l’iniziativa ‘Buone feste a teatro’. Sarà una giornata pensata soprattutto per le famiglie, con una visita guidata al teatro alle 11, dal titolo ‘Cosa c’è dietro al sipario?’, e con un laboratorio esperienziale in musica e parole per bambini e ragazzi alle 14, dal titolo ‘Chi è di scena?’. Alle 16, nel foyer del teatro, ‘Buono è!’, con prodotti tipici del territorio. Il clou della giornata sarà alle 15, con la rappresentazione dello spettacolo ‘Incanto di Natale’, di e con l’attrice Clara Costanzo.

Già rappresentato con successo, lo spettacolo ‘Incanto di Natale’, è una fiaba moderna per grandi e piccini, che introduce nel classico clima natalizio fatto di poesia e buoni sentimenti, semplici ma autentici, profondi e gioiosi come il Natale richiede. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.



Passiamo agli spettacoli teatrali



Serata all’insegna del divertimento presso il Teatro Comunale di Ventimiglia è quanto propone la compagnia ‘Hic Et Nunc’ questa sera alle ore 21. La commedia brillante dal titolo ‘Non è tutto Yoko quello che luccica’ ideata e diretta da Giorgia Brusco, regalerà risate e un nobile fine: destinare il ricavato a sostegno dei progetti della Spes e dell'Associazione Noi4You.

La trama della divertente commedia si snoda attraverso il burrascoso tentativo di organizzare una mostra dei quadri di Yoko. Ostacoli ed equivoci saranno il filo conduttore attraverso il quale i personaggi metteranno in luce la loro vera natura. Un caleidoscopio di caratteri si incrociano e si svelano in questa rincorsa contro il tempo per riuscire nell’intento. Uno specchio della realtà raccontato con ironia attraverso esilaranti momenti teatrali.



A Vallecrosia stasera alle 21 nella sala polivalente andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Clownerentola' rappresentato dalla compagnia Officina teatrale sulla strada di Grock. Uno spettacolo per tutti, grandi e piccini, che dal 2008 porta nei teatri e nelle piazze dolcezza e comicità con una delle favole più conosciute del mondo.

Una favola dentro la favola: un teatro senza più attori, una compagnia che non c’è più e tutti che cercano di arrangiarsi. Intanto una viaggiatrice piena di sogni e con una ingombrante valigia cerca un posto a sedere, magari in prima fila. In un continuo gioco di teatro nel teatro e di sogno dentro al sogno, arriva il lieto fine.



Domenica al Teatro dell'Attrito, alle 21.15, andrà in scena ‘Una forma di Magia. Pensieri sull'arte’ con l’attrice Viola Sartoretto e Paolo D'Aloisio al sax.

Pensieri, riflessioni sull'arte, quasi schizzi artistici nella libertà del genio creativo di Pablo Picasso tra jazz, rock, musica colta, libera improvvisazione.



Spettacoli musicali e concerti



‘Serenate per Archi’ è il titolo del concerto in programma questa sera nella Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri a Imperia con protagonista l’orchestra dell’Opera Carlo Felice diretta dal M° Domenico Nordio. In programma musiche di Wolf-Ferrari, Mozart e Nino Rota. L’ingresso è libero.

Sempre ad Imperia alle 21 nel Teatro delle opere parrocchiali in via Verdi 14 (ingresso a offerta) la Banda ‘Città di Diano Marina’ diretta dal M° Nadia Spagnolo terrà un concerto di brani natalizi.



Al Santuario ‘Nostra Signora della Costa’ di Sanremo alle 16 di oggi, saranno protagonisti la violinista Bianca Sesia, la flautista Lara Gaudenzi, il clarinettista Vittorio De Franceschi e l’organista Jacopo Cassese in un concerto, ad ingresso libero) con musiche di Bach, Mozart, Schubert e Gounod.

Mentre alle 17 alla Chiesa evangelica luterana (corso Garibaldi 37) l’appuntamento è con il concerto prenatalizio della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di: Puccini, Bartok, Reghezza, Vivaldi, Mozart, Rizzella, Mihovilic, Cebic, Elgar. Anche in questo caso l’ingresso e gratuito.



Al Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera alle 17 di questo pomeriggio è in programma un concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà (ingresso a pagamento).

Per Banchéro Cafè, appuntamento sabato alle 18 a Taggia al Banchéro (via Soleri, 12) con la flautista Elena Cecconi che si dedica con passione alla poesia e che presenta la sua nuova raccolta di poesie ‘Umane dissonanze, echi divini’ accompagnando con il suo magico flauto le letture a cura di Laura Trimarchi.

‘Musica e parole....pensando a Fabrizio De André’ è il titolo del concerto a cura dei ‘Franziskani & Friends’ che si terrà domano alle 17 nella sala eventi ‘La Piccola’ di Ospedaletti (ingresso libero)

Per la rassegna ‘Frequenze: Voci del territorio. I concerti dell'Avvento’, all’Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano di Taggia alle 16.30 di domani, l’appuntamento è con un concerto dedicato agli 800 anni del Presepio di Greppio di San Francesco. Seguirà alle 17.30 una Fiaccolata per le vie del borgo.

Innumerevoli altri appuntamenti dedicati a queste festività li troverete nell’Agenda manifestazioni contrassegnati da un piccolo albero di Natale.

