Bordighera celebra l'Immacolata con messa e concerto, inaugurato presepe di dodici metri a Terrasanta (Foto e video)

Per l'occasione è stato inaugurato, alla presenza del vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, di autorità civili e militari e della comunità, un grande e originale presepe , ideato e realizzato a mano, con materiali di riciclo, da Fulvio Debenedetti, consigliere comunale di Bordighera, insieme a suo figlio Alessio e a diversi collaboratori, che è stato allestito nella chiesa dell’Immacolata Concezione in occasione delle festività natalizie.

E' stata poi celebrata la santa messa e, in seguito, è andato in scena il concerto del coro Voci e Note sotto le stelle, molto apprezzato dai presenti. "Sabato alle 16 e domenica alle 18 vi sarà un concerto di canti natalizi" - fa sapere padre Faustino, parroco della chiesa dell’Immacolata Concezione - "Verrà organizzata una raccolta fondi per aiutare l'Ucraina. La guerra continua, perciò, continuiamo a pregare per la pace".