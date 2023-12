Bordighera, tradizione e originalità: la chiesa di Terrasanta ospita un presepe di dodici metri fatto a mano (Foto e video)

Un grande e originale presepe, ideato e realizzato a mano, con materiali di riciclo, da Fulvio Debenedetti, consigliere comunale di Bordighera, è stato allestito nella chiesa di Terrasanta in occasione delle festività natalizie.

Riciclo, originalità e prospettiva caratterizzano il presepe di dodici metri di lunghezza per più di quattro metri di larghezza che abbellirà la chiesa durante le feste. "Dopo dodici pomeriggi di lungo e laborioso lavoro per il montaggio abbiamo terminato il grande presepe di Terrasanta che ogni anno viene ingrandito" - dice Fulvio Debenedetti, che lo ha realizzato insieme al figlio Alessio e a numerosi volontari - "Quest'anno abbiamo fatto una parte nuova per inserire i vari mestieri in movimento. Il nostro intento è di portare avanti la tradizione della Natività che è il fulcro del presepe e poi intorno vi è la vita quotidiana della città".

Il presepe, che oltre alla Natività propone anche la città di Bordighera, verrà inaugurato ufficialmente domani pomeriggio, l'8 dicembre, alle 17.30. "Sarà inaugurato in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione alla presenza del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta. Verrà celebrata la santa messa e vi sarà un concerto natalizio" - fa sapere padre Faustino, parroco della chiesa dell’Immacolata Concezione - "Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni fino all'Epifania".