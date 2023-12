Ventimiglia, l'albero di Natale davanti alla chiesa delle Gianchette preso di mira dai vandali (Foto)

Spezzato e trascinato fino all'ingresso della chiesa. In questo modo è stato vandalizzato un albero di Natale alle Gianchette a Ventimiglia. Lo denunciano i residenti della zona della città di confine, nota per essere un punto di transito dei migranti.

I residenti alle Gianchette, nei giorni scorsi, avevano deciso di abbellire la via posizionando un bel albero di Natale tutto decorato davanti alla chiesa delle Gianchette. Un'iniziativa per rendere più natalizia la zona ma ieri ignoti, forse, migranti o ubriachi, hanno distrutto l'albero realizzato con tanto impegno e amore.

"Non basta il divieto di vendita al dettaglio e per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione che ha stabilito il sindaco Di Muro con un'ordinanza. Le persone non la rispettano" - lamentano i residenti stufi per il costante degrado e la poca sicurezza percepita nella zona - "Ci sono sempre persone che consumano bevande di diverso genere, tra le quali alcoliche, camminando o bivaccando su panchine, su scale e muretti e che, inoltre, commettono disturbo della quiete pubblica, in particolare nelle ore serali e notturne. Spesso cittadini e residenti vengono aggrediti o derubati, soprattutto donne, mentre rientrano a casa alla sera dai migranti che hanno sempre bottiglie alcoliche o di birra in mano. Non ce la facciamo più, manca la sicurezza. Chiediamo più interventi delle forze dell'ordine e della polizia locale".