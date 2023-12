Al Politeama Dianese l’evento ‘Buone feste a teatro’ pensato per le famiglie, nel pomeriggio lo spettacolo ‘Incanto di Natale’

Domani, al Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina (Via Cairoli 35), appuntamento con l’iniziativa ‘Buone feste a teatro’, organizzata dalla società Dianorama con il contributo della Regione Liguria, nell’ambito del progetto ‘La Liguria dei Teatri’.

Sarà una giornata pensata soprattutto per le famiglie, con una visita guidata al teatro alle 11, dal titolo ‘Cosa c’è dietro al sipario?’, e con un laboratorio esperienziale in musica e parole per bambini e ragazzi alle 14, dal titolo ‘Chi è di scena?’. Alle 16, nel foyer del teatro, ‘Buono è!’, con prodotti tipici del territorio.

Il clou della giornata sarà alle 15, con la rappresentazione dello spettacolo ‘Incanto di Natale’, di e con l’attrice Clara Costanzo, che è anche il direttore artistico del Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri.

Già rappresentato con successo, lo spettacolo ‘Incanto di Natale’, è una fiaba moderna per grandi e piccini, che introduce nel classico clima natalizio fatto di poesia e buoni sentimenti, semplici ma autentici, profondi e gioiosi come il Natale richiede.