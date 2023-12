E’ stato convocato, per venerdì 15 gennaio alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

All’ordine del giorno l’adozione del nuovo piano comunale di protezione civile e il regolamento per la dotazione degli strumenti operativi di autodifesa del personale della Polizia Locale.

Quindi sarà in discussione il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno e le sue modifiche per l’anno 2024. Previsto anche il dibattimento su due debiti fuori bilancio.