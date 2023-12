Sanremo: Progetto Comune "Le parole di Fellegara consolidano le nostre idee e i nostri progetti"

“Abbiamo assistito ieri alla presentazione di Fulvio Fellegara come Candidato a Sindaco 2024. Abbiamo ascoltato le sue parole che hanno consolidato ancor di più le nostre idee ed i nostri progetti".

Intervengono in questo modo Alberto Pin, Carlo Olivari, Fabio Ormea e Robert Von Hackwitz, esponenti di 'Progetto Comune' a sostegno della candidatura di Fulvio Fellegra alla carica di sindaco, per le prossime elezioni amministrative di Sanremo.

"Crediamo fermamente - proseguono che la sua candidatura sia realmente l’espressione massima della rappresentazione popolare. Fellegara ha perfettamente in mano i numeri delle società civile delle frazioni, delle periferie e dei quartieri, sia per le sue esperienze da Segretario Provinciale CGIL, ma soprattutto perché lui affonda in queste realtà le sue radici, al contrario di future coalizioni dettate dai soliti oligarchi nostrani o dallo strapotere genovese. Quando si è prospettata la sua candidatura, abbiamo aderito con soddisfazione e senza alcun dubbio in merito, sia per la persona ed i valori che rappresenta, che, soprattutto, per quel progetto che sembrava impossibile, di riunire la Sinistra, in una coalizione con un Partito Democratico, votato al cambiamento proposto a livello nazionale dalla loro Segretaria Schlein, e le varie realtà civiche matuziane”.

“Fulvio Fellegara ha dimostrato nei fatti - terminano da 'Progetto Comune' - di essere il collante fra centro sinistra, la Sinistra, ambientalismo e società civile portatrice di nuove istanze e suggerimenti della collettività tutta. “Percepiamo tra i cittadini la stima, la considerazione e l’entusiasmo per questa coalizione che intende realmente amministrare questa città, avendone idee, competenza e soprattutto trasparenza”.