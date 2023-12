Vallecrosia: all'oratorio Don Bosco apre il Villaggio di Natale

L'oratorio Don Bosco Vallecrosia dà il via al Villaggio di Natale sabato 9 dicembre alle 15 con giochi a stand e ricchi premi, cioccolata calda, vin brulé, pop corn e crepes dolci e tanto altro. Alle 16 ci sarà lo spettacolo organizzato dal Mago Papillon che, dopo un grande successo dell'anno scorso, si ripropone anche quest'anno con grandi numeri di magia che lasceranno di stucco tutti i bambini. Importante è prenotarsi tramite QR in locandina visto il numero di posti limitati. In chiusura Babbo Natale arriverà per salutare tutti i presenti.

Il giorno dopo, sempre dalle 15, riaprono tutte le attività di gioco, a seguire saranno presenti elfi e folletti che faranno ballare e cantare tutti i bambini aspettando l'arrivo trionfale del padrone di casa, Santa Claus, che sarà a disposizione per foto indimenticabili.