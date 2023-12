Temperature da brivido fanno da antipasto a pioggia e neve previsti domani: a Col di Nava -6,2

Accensione dell’albero a Sanremo e diverse manifestazioni all’aperto già rinviate, freddo intenso e precipitazioni che, già a bassa quota potranno essere nevose. E possibilità che nelle prossime ore venga diramato lo stato di allerta da parte di Arpal.

Questo lo scenario che si sta prospettando per il giorno festivo dell’Immacolata di domani, anche se fortunatamente il resto del weekend dovrebbe essere di bel tempo sulla nostra provincia.

L’antipasto odierno è di freddo, con una giornata che è iniziata alla luce di temperature minime da brivido, soprattutto nell’entroterra. Anche oggi il ‘record’ spetta al Colle di Nava, dove la colonnina di mercurio ha fatto registrare -6,2 gradi, battendo anche i 1.800 metri di Poggio Fearza (a Montegrosso Pian Latte) che si è fermato a -3,8. Ma le temperature negative di stamattina sono molte e troviamo: Pieve di Teco -2,4, Verdeggia -1,6, Rocchetta Nervina -0,9, Gouta -0,6, Triora -0,4, Borgomaro -0,1. Sopra lo zero ma sempre particolarmente gelide le temperature di: Pigna 1,4, Dolcedo ed Airole 1,7, Dolceacqua 1,8, Pornassio 2,3, Bajardo e Ranzo 3, Montalto Carpasio 3,4, Seborga 6,5, Ventimiglia 6,6, Cipressa 7,8, Imperia 8 e la più ‘alta’ delle minime Sanremo con 9,7.

La giornata odierna permarrà serena mentre la perturbazione attesa sulla nostra provincia, sta ora entrando sulla Francia e sulla Spagna. Le prime piogge sono previste per le 5 di domani mattina sull’imperiese e sono attese anche nevicate a quote molto basse, oltre che ovviamente sulle cime della nostra provincia e del basso Piemonte.

Neve particolarmente attesa dagli operatori turistici e dagli appassionati di sci, che sperano di poter ‘assaggiare’ il primo manto bianco della stagione già nel weekend dell’immacolata, visto che i ‘gatti’ delle nevi sono pronti a battere la neve per dare il via agli impianti.

Qualche preoccupazione per chi deve spostarsi in macchina tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, visto che domani sono previste nevicate anche sulle autostrade che portano al Nord. Le precipitazioni nevose non dovrebbero essere particolarmente copiose a quote basse ma, ovviamente, è bene avere le catene al seguito o, in alternativa, le gomme invernali.

Un weekend dell’Immacolata che, dicevamo, per la nostra provincia vedrà comunque il sole, almeno per sabato e domenica. Sono attesi molti turisti in questo fine settimana, che farà da preludio alle feste di Natale e Capodanno, quando verrà salutato il 2024.