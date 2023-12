Sanremo: 'Un sogno al microscopio', incontro con Piera Levi-Montalcini, nipote del premio Nobel Rita Levi-Montalcini

Secondo appuntamento di Sa(n)remo Lettori, la rassegna con nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini) e proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea.

Lunedì 11 dicembre, alle 17, nella serra La Fenice di Villa Nobel, si svolgerà l’incontro con Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, ingegnere, fondatrice e presidente dell'associazione Levi-Montalcini (l'associazione si occupa di assistere i giovani nello scegliere con consapevolezza il lavoro per cui si sentono portati, di collegare tra loro gli enti intitolati a Rita Levi-Montalcini e di valorizzarne gli insegnamenti).

Piera Levi Montalcini presenterà il libro “Un sogno al microscopio, il viaggio verso il Nobel di Rita Levi-Montalcini” (Mondadori): l'incredibile storia della giovane Rita Levi-Montalcini, prima e unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la medicina; il tenero racconto della sua infanzia, testimoniato dalle lettere e dalle foto di famiglia, la passione vibrante per lo studio e la ricerca, sullo sfondo dei grandi eventi del Novecento.

«Sono contenta di partecipare a quest’iniziativa organizzata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile - dichiara Piera Levi Montalcini - volta a portare i nostri ragazzi non solo ad amare la lettura ma anche a risvegliare in loro la curiosità e l’interesse verso l’autore del libro, unica persona che può spiegare da dove nasca l’idea della trama e quali sentimenti l’abbiano spinto a scrivere. Inoltre far uscire i ragazzi dal mondo della scuola e metterli a contatto con ciò che li circonda è il modo migliore per prepararli al loro futuro. Come diceva la mia illustre Zia, la curiosità è la molla dello sviluppo di qualsiasi disciplina e il titolo del libro sulla sua vita ‘Elogio dell’imperfezione’ vuole proprio indicare come il saper cogliere e correggere l’imperfezione sia alla base del progresso. Non nascondo che mi affascina l’idea che l’evento si svolga a Villa Nobel: dopo l’emozione provata nell’assistere alla cerimonia di Stoccolma, poter visitare i luoghi in cui ha vissuto Alfred Nobel mi aiuterà a comprendere meglio questo eclettico e contradditorio personaggio che ha voluto, con l’istituzione dell’ambitissimo premio che porta il suo nome, mettere in risalto come sia necessario indirizzare i risultati dell’evoluzione scientifica».

A moderare l’incontro Patrizia Magnoni, vicepreside e docente di matematica del Liceo Cassini con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell’attore Eugenio Ripepi, docente del Liceo Amoretti e Artistico. Intermezzi musicali a cura dei musicisti del Liceo Cassini. Ingresso libero.

Sarà garantito l’accesso alla serra La Fenice dove si svolgeranno gli incontri solo a coloro che avranno prenotato: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sanremo-lettori-11-dicembre-villa-nobel-piera-levi-montalcini-753094906137

Tutti gli incontri saranno in diretta su la pagina facebook e sul canale youtube del Liceo Cassini di Sanremo. Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria e sono gratuiti per la cittadinanza Sono stati inseriti dal Liceo Cassini su Sofia con il codice 89550