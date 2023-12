Visita didattica degli studenti del Colombo di Sanremo e Arma di Taggia all’Alfa Romeo di Arese

Nei giorni scorsi le classi del triennio dei corsi tecnico-economici dell’Istituto ‘C. Colombo’ di Sanremo e Arma di Taggia (e precisamente: amministrazione finanza e marketing e sistemi informatici aziendali) si sono recate, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ad Arese in provincia di Milano per visitare il museo storico dell’Alfa Romeo.



Gli studenti hanno ripercorso la storia dell’azienda, partendo dagli inizi del ‘900 ad oggi. La mattinata è stata dedicata alla visita guidata dell’edificio dove si trovava la ex sede centrale di produzione e direzione.

L’esplorazione delle numerose sale è stata un vero e proprio tour basato sulla storia dell’Alfa, nel quale gli studenti hanno potuto vedere l’evoluzione stilistica e ingegneristica di auto e motori nel tempo. La seconda parte della giornata è stata caratterizzata da alcuni laboratori didattici sul marketing e sull’evoluzione della casa automobilistica che, da piccola-media impresa, con meno di mille lavoratori, è arrivata ad essere uno dei colossi odierni. Importante la spinta datagli da Nicola Romeo che garantì la prosecuzione della produzione durante la Grande Guerra. Poco dopo iniziò la sua grande avventura nel mondo delle corse e nel 1924 vinse il primo gran premio automobilistico. Una delle particolarità dell’Alfa è che per molto tempo non ha seguito l’andamento della seconda rivoluzione industriale, ma al contrario ha continuato a dare la possibilità ai suoi lavoratori di essere creativi e ai suoi clienti di essere sicuri dell’unicità di ogni vettura comprata. Solo in seguito la ditta, per fare fronte all’enorme richiesta di produzione, dovette passare alla catena di montaggio. Anche in questo caso lo fece nel migliore dei modi, senza escludere il lavoro creativo dei suoi operai, anzi formando tecnici altamente specializzati, addetti al comando e controllo dei macchinari all’avanguardia utilizzati negli stabilimenti dell’Alfa Romeo.

“Un viaggio d’istruzione molto stimolante per gli studenti che affronteranno proprio quest’anno i periodi storici che hanno caratterizzato la storia dell’Impresa Milanese” dichiara la prof.ssa Eliana Gismondi, tra i docenti accompagnatori delle classi coinvolte e promotrice della visita.

I professori e i ragazzi si sono rivelati entusiasti dell’esperienza. Così la prof.ssa Tania Laigueglia, tra i docenti accompagnatori: “Siamo molto contenti di aver avuto questa opportunità che ci ha portato a conoscere meglio la realtà di una nostra eccellenza produttiva, ricca di storia e sicuramente espressione del genio creativo italiano”.

È di questi giorni la notizia che gli indirizzi tecnico-economici del Colombo sono risultati, secondo i dati dell’Eduscopio della Fondazione Agnelli, al primo posto in provincia per quanto riguarda i risultati ottenuti dagli studenti del settore iscritti all’Università.