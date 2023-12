Santo Stefano al Mare accende il Natale: “Sostenibile e inclusivo”

“ Santo Stefano al Mare accende il Natale, una serie di iniziative volte alla sostenibilità ed all'inclusione, con grande attenzione alle tradizioni ed alla valorizzazione delle nostre peculiarità storico/culturali, come la torre ennagonale, unica in Europa, che verrà adornata con le luci natalizie, regalando a cittadini e turisti uno spettacolo suggestivo ” commenta l’assessore al Turismo Maria Tersa Garibaldi, che prosegue: “ Per le manifestazioni sono stati scelti luoghi privi di barriere architettoniche, affinché siano accessibili a tutti, e le luminarie sono realizzate con luci led, prestando grande attenzione ai costi e all’ambiente Un calendario che prevede eventi dedicati a tutte le fasce di età, in particolare ai bambini, perché Natale è la loro festa e l’atmosfera diventa magica, se vissuta con i loro occhi e con le loro emozioni ”.

Il calendario delle manifestazioni avrà inizio l’8 dicembre, con l’accensione delle luminarie. Dalle 16, il cento del paese sarà animato da elfi, angeli sui trampoli, il coro dei bambini di Cristina, uno show natalizio per grandi e piccini che avrà come ospite d’onore Babbo Natale. I bambini potranno consegnare le loro letterine e fare una foto con lui ed ai suoi aiutanti. E per un dolce Natale, zucchero filato per tutti. Alle 17.30 saranno i bambini del borgo ad accendere le luminarie.

Dal’8 al 10 dicembre il centro si animerà con il Mercatino di Natale e tante attività per intrattenere grandi e piccoli.



Il 16 dicembre, presso la Sala Polivalente, verranno premiate le associazioni sportive di Santo Stefano al Mare e gli atleti che si sono distinti in diverse discipline.

Nella serata del 24 dicembre, alle 21, in piazza Scovazzi, è prevista la realizzazione di un Presepe “musicale” vivente, una tradizione che l’amministrazione ha voluto tramandare alle nuove generazioni, che renderà ancor più emozionante il consueto scambio di auguri.



Il calendario di eventi si concluderà il 6 gennaio con “La Befana arriva pedalando…”, una befana, un po’ meno tradizionale, abbandonerà la scopa per raggiungere il borgo pedalando sulla pista ciclopedonale e regalerà dolci ai bambini. “Un’iniziativa per valorizzare il nostro Parco Costiero ed incentivare la mobilità green - afferma Maria Teresa Garibaldi, che conclude - un ringraziamento all’associazione culturale la luna ed i suoi raggi, per aver fornito gli abiti per il presepe vivente ed un grazie particolare a Regione Liguria per il contributo che ha reso possibile realizzare gli eventi in programma. Santo Stefano al Mare, un borgo, tante vacanze, anche a Natale”.