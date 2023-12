Il Consigliere comunale di Diano Marina Francesco Parrella Dirigente del 2° Settore ad Alassio

Il consigliere comunale di Diano Marina, Francesco Parrella, è stato nominato Dirigente per il 2° Settore del Comune di Alassio.

Con l'affidamento dell’incarico, dallo scorso 1 dicembre a Parrella è demandato il coordinamento dei Servizi alla Persona, con particolare riguardo alle funzioni di gestione e organizzazione delle linee di attività e delle risorse economiche, personali e strumentali assegnate al settore affidatogli, nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale e in raccordo con il Segretario Generale. Fanno capo allo stesso i servizi di Corpo di Polizia Locale, Turismo, Cultura, Sport e Manifestazioni, e Politiche Sociali.

Laureato in Giurisprudenza, Francesco Parrella ha conseguito un master con lode in Scienze di Polizia. Ex Ufficiale di Marina, già Vice Comandante e Comandante della Municipale a Diano Marina, da dieci anni è Comandante della Polizia Locale di Alassio. Formatore della Scuola Interregionale di Polizia Locale e referente per la Liguria dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, nel 2021 gli è stata conferita dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.